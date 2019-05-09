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母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄一名計程車司機發現60歲母親因掉牙問題感到困擾，2年前母親節出資送媽媽植牙手術當禮物，沒想到1年後植體脫落，牙齦也流血化膿，原診所也找不出原因。後到另家診所諮詢，醫師為母親抽血檢查，發現她血糖過高，已有糖尿病情形，導致牙周健康變差、牙齒鬆動，植牙效果才不如預期。

收治病患的育康信合美牙醫診所院長何坤炎表示，一般民眾植牙後如好好清潔、使用新牙，「保用30年都沒問題」，有些患者植牙後放任大吃大喝，也能用個3、4年，1年就脫落的案例很罕見，將患者轉介至內科詳細檢查，才發現她有糖尿病，牙齦易腫脹、充血，牙周囊袋的致病菌沿著植體近入骨頭，使植體加速脫落、糖尿病也惡化。

何坤炎強調，近年來植牙手術逐漸普及，但許多民眾並不知道，植牙前必須先將牙齦發炎、牙周病等問題處理妥善，在「健康」情況下才能獲得最好的植牙效果，如患者有糖尿病或高血壓等病史卻不知情，醫師也沒完善評估就貿然為患者植牙，就可能引發植牙感染或是傷口癒合不良等併發症，導致植牙後因不穩定而脫落。

何坤炎建議，若長輩罹患糖尿病，應到牙醫診所檢查是否有牙周病等口腔問題，如有接受植牙手術的計畫，也務必告知醫師糖尿病史，讓醫師做更詳盡的術前評估與療程規畫，以免付出相當的時間、精神與費用之後，因糖尿病讓植牙手術前功盡棄。

信合美育康信合美牙醫診所院長何坤炎曾接獲有媽媽罹患糖尿病還植牙，一年後就植體脫落...
信合美育康信合美牙醫診所院長何坤炎曾接獲有媽媽罹患糖尿病還植牙，一年後就植體脫落，他提醒，民眾如有糖尿病史，應先控制好血糖及牙周病狀況，才能獲致較好的植牙效果。記者蔡容喬／攝影
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糖尿病患者手術
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