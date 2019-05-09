母罹糖尿病不知 兒贊助植牙一年後掉落

2019-05-09 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄一名計程車司機發現60歲母親因掉牙問題感到困擾，2年前母親節出資送媽媽植牙手術當禮物，沒想到1年後植體脫落，牙齦也流血化膿，原診所也找不出原因。後到另家診所諮詢，醫師為母親抽血檢查，發現她血糖過高，已有糖尿病情形，導致牙周健康變差、牙齒鬆動，植牙效果才不如預期。

收治病患的育康信合美牙醫診所院長何坤炎表示，一般民眾植牙後如好好清潔、使用新牙，「保用30年都沒問題」，有些患者植牙後放任大吃大喝，也能用個3、4年，1年就脫落的案例很罕見，將患者轉介至內科詳細檢查，才發現她有糖尿病，牙齦易腫脹、充血，牙周囊袋的致病菌沿著植體近入骨頭，使植體加速脫落、糖尿病也惡化。

何坤炎強調，近年來植牙手術逐漸普及，但許多民眾並不知道，植牙前必須先將牙齦發炎、牙周病等問題處理妥善，在「健康」情況下才能獲得最好的植牙效果，如患者有糖尿病或高血壓等病史卻不知情，醫師也沒完善評估就貿然為患者植牙，就可能引發植牙感染或是傷口癒合不良等併發症，導致植牙後因不穩定而脫落。