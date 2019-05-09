農委會首度導入無人機勘災 速度快7天

2019-05-09 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



梅雨季到了，近年因颱風、豪雨等極端氣候造成不少農損，農委會今宣布正式導入無人機勘災，以水稻及香蕉等露天作物為主，預計勘災時間可縮短一周，嘉義縣及花蓮縣已表達合作興趣。農委會也說，今年首度用App推播農作物災害預警資訊，及早提醒農民做好防災準備。

農委會今天舉辦記者會，說明汛期防災工作。農委會副主委陳駿季表示，每年都有大小災害發生，導致農產品供應不足及價格波動，農委會改變過去災後處理思維，轉成積極性建置災前防範準備，用先進科技導入災情預測，避免災損。

陳駿季說，農業所需氣象跟一般民眾的氣象資訊不同，因農業得知道日照量及土壤溫度，幾年前開始跟氣象局合作，建立農業專屬氣象站，目前累積130個農業專屬氣象站，密度愈高代表預測精準度愈高；還有57個重要作物生產區客製化氣象預報。透過歷史大數據分析，包括颱風九大路徑分類及作物產區，用圖卡方式標示災害警戒區、作物品項及個別防災作為，並製作災害風險地圖。

以去年瑪麗亞颱風為例，根據颱風路徑可發現，主要警戒區為新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣及苗栗縣，而北北基應防災的作物則有甘藷及竹筍，桃竹苗為水稻、甘藷、梨、葡萄、紅龍果等，藉此提供農民因地制宜的防災措施。

陳駿季說，今年也導入無人機勘災，已經完成水稻、香蕉等12種作物的災損空拍、影像分析技術，及淺海牡蠣養殖的影像判釋，可加速勘災效率及農損推估，目前預計勘災速度可加快一周。可用無人機勘災的作物以露天作物為主，若是果樹比較麻煩，因為可能會因為樹枝遮蔽影響影像判斷。目前嘉義及花蓮已表達願意合作無人機勘災，盼其他地方政府也跟進。

為免農損引發價格波動，陳駿季表示，現在以「滾動倉儲」準備3000公噸冷藏蔬菜及600公噸根莖類蔬菜，這些都是在國內生產的作物，先放在倉儲裡，遇到颱風時就可啟動調配機制，若沒有颱風也可以視情況釋出，但要立刻回補至原來的3600噸。

農委會也訂定颱風來臨前蔬菜緊急進口機制。陳駿季說，若滾動倉儲做法仍無法滿足消費需求，就會緊急從國外進口作物，但進口需要一段時間，因此汛期開始時就會跟國外訂定相關契約，依據國內需要從國外馬上調度。