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看別人心路歷程 對心理治療有益

2019-05-09 19:19台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

康復敘事，也就是別人克服心理疾病的故事，可以納入心理治療療程。(photo by...
康復敘事，也就是別人克服心理疾病的故事，可以納入心理治療療程。(photo by Pixnio)
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別人克服心理疾病的故事，可以納入心理治療療程！康復敘述為一個人面對與克服困境的心路歷程敘述。近年來，許多心理衛生專業人員開始關心「康復敘述」對心理治療的好處與壞處。英國諾丁漢大學的研究人員與其他機構的專家合作進行一項新的系統性文獻回顧。結果顯示，康復敘述對心理治療有益，儘管情況會因人而異。

根據《每日醫學新聞》報導，這項研究從2000年至2018年的數百本書籍和文章中，篩選出45項研究，其中包含了629件康復敘事所造成的治療效果。

結果顯示，康復敘事對心理衛生專業人員在為患者進行心理治療時是有益的，特別是對於與人群隔離或資源較匱乏的心理疾病患者，這些人包括居住在偏鄉區的人民或是少數民族。

根據《Medica Xpress》報導，該研究也強調，康復敘述的治療方式並不一定對每個人都有效，有時甚至可能會產生負面的影響。對於特定心理疾病的患者，網路上的康復敘述，反而有讓人進行自我傷害的案例。例如患有飲食失調症的人，閱讀康復敘述，可能反而會引發他們更極端的飲食模式。

研究人員表示，心理衛生專業人員使用康復敘述治療病患時應該更謹慎，但不該現制其發展，反倒是該致力於提升其多樣性，以利未來心理疾病患者能獲得更有效的治療。

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