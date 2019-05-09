「自殺性頭痛」折磨15年 聯結車司機在國道痛昏險釀禍

2019-05-09 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市林姓聯結車司機飽受疼痛之苦長達15年，止痛藥從不離身，甚至曾在高速公路上痛昏近10秒鐘，險撞車波及他人。林姓司機到義大醫院掛牙醫門診，轉診至疼痛中心才找出病因，竟是罹患俗稱自殺頭痛的「叢集性頭痛」作祟，找出病因之後病情獲得控制。

「痛不欲生」這句話讓48歲林先生與60歲張小姐特別有感。林先生15年前開始出現左側臉頰劇烈疼痛，發作頻率不一，最常發生在晚上10點至11點，有時長達一周無法消退，常痛到上醫院掛急診，隨身攜帶止痛藥。

林先生的職業是聯結車司機，曾在高速公路開車時發作昏厥，原本開在慢車道，昏迷數秒後清醒，人車竟然在快車道上，急忙定住方向盤才未釀禍。他說，疼痛程度破表，起初以為是牙痛、眼睛痛，整排牙齒幾乎拔光仍未找出病因，曾在發作時咬斷假牙，後來還接受顱內手術治療，療效維持一年又復發。

「比生小孩還痛，好像刀子不停在割著皮膚」張小姐形容自己的痛楚，她說，臉頰上的疼痛很強烈，曾經騎車騎到一半突然發作起來，剛開始也當牙痛治療，輾轉到疼痛門診求助

義大醫院疼痛治療中心副院長蔡玉娟表示，義大去年起設置疼痛門診，許多人仍很陌生，林姓病患罹患「叢集性頭痛」，接受左側蝶顎神經節高射頻熱凝療法後獲得改善，目前不需要吃藥；張姓病患則是三叉神經痛，接受三叉神經脈衝高射頻刺激減痛術，病情獲得控制。