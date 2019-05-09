麻疹疫情升溫 全國累計90病例

2019-05-09 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



近期國內外痲疹感染疫情頻傳，今年截至今日為止，台灣已經累計90例麻疹病例。台北市立聯合醫院仁愛院區藥師張瓊云提醒民眾，前往人潮密集的公共場所應戴口罩，同時遵守咳嗽禮節以及落實正確洗手，降低病毒傳播風險。

據世界衛生組織資料顯示，全歐洲今年1、2月有超過3萬4000人感染麻疹，死亡人數達到13人。

聯醫表示，麻疹是一種高度傳染性的病毒性疾病，是全球幼兒死亡的重要原因，除了會導致感染者失明、失聰或腦部受損，嚴重時甚至造成患者死亡，同時麻疹患者的咳嗽飛沫，在空氣中可以傳播長達兩個小時，因此即使沒有人與人之間的接觸，疾病也可能在公共場所傳播。

張瓊云在簡報中指出，麻疹疫情潛伏期時間為6至21天，前期特徵是發燒、結膜炎、鼻炎和咳嗽，開始發燒後大約2到4天開始出疹，由紅色的斑丘疹組成，通常先出現在臉部和頭部，隨後開始向下擴散，5到6天後依照它出現的順序消退。最後才是恢復期，可能會再咳嗽兩週，而皮疹出現前5天到後4天具有傳染力。