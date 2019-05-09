麻疹疫情升溫 全國累計90病例
近期國內外痲疹感染疫情頻傳，今年截至今日為止，台灣已經累計90例麻疹病例。台北市立聯合醫院仁愛院區藥師張瓊云提醒民眾，前往人潮密集的公共場所應戴口罩，同時遵守咳嗽禮節以及落實正確洗手，降低病毒傳播風險。
據世界衛生組織資料顯示，全歐洲今年1、2月有超過3萬4000人感染麻疹，死亡人數達到13人。
聯醫表示，麻疹是一種高度傳染性的病毒性疾病，是全球幼兒死亡的重要原因，除了會導致感染者失明、失聰或腦部受損，嚴重時甚至造成患者死亡，同時麻疹患者的咳嗽飛沫，在空氣中可以傳播長達兩個小時，因此即使沒有人與人之間的接觸，疾病也可能在公共場所傳播。
張瓊云在簡報中指出，麻疹疫情潛伏期時間為6至21天，前期特徵是發燒、結膜炎、鼻炎和咳嗽，開始發燒後大約2到4天開始出疹，由紅色的斑丘疹組成，通常先出現在臉部和頭部，隨後開始向下擴散，5到6天後依照它出現的順序消退。最後才是恢復期，可能會再咳嗽兩週，而皮疹出現前5天到後4天具有傳染力。
張瓊云表示，預防麻疹除了確定接種疫苗，日常生活也要多加注意，如果出入醫院或人潮密集的公共場所應戴口罩，避免麻疹病毒的傳播，未滿一歲或未接種疫苗的幼兒要避免前往麻疹流行地區，一般民眾尤其1981年後出生的成人，如果要前往疫區，也應在出發前2到4週先前往門診諮詢，評估是否接種疫苗，期望能全力做好防疫措施，降低麻疹病毒傳播的風險。
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