普悠瑪台東處理小組結束 台鐵：持續關懷

2019-05-09 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



去年10月21日發生普悠瑪事故，交通部及台鐵局為表歉意及避免罹難者家屬及受傷旅客奔波，在台東設立處理小組服務罹難乘客家屬及受傷乘客，今天小組正式結束。台鐵說，小組結束不代表服務結束，民眾仍可透過台鐵聯繫窗口尋求協助。

台東處理小組由台鐵局主任秘書率領主計室、法規小組、運務處、花蓮運務段及台東站成員，在台東縣政府社會處組成，即時處理受傷者單據核銷、罹難者家屬諮詢及相關協助，自3月27日起每周服務2日，至今共服務7周、14天。

台鐵表示，服務期間透過各單位即時審查方式，將理賠程序所需時間由2周縮短為1至2小時，尤其具有爭議的理賠單據透過召開小組會議作成決議，期間小組共召開38次會議，接待164人，開出111張支票，共支出851萬4863元。

台鐵說，與受傷旅客面對面溝通，不但能清楚表達意見並且可以了解旅客的問題，經這段時間後，甚至有受傷旅客說「我們變成了朋友」，並且從最初徬徨無助到現在變成安慰同仁「辛苦了」，感謝受傷旅客及家屬的認同。