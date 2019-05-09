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重複使用一次性醫材 醫師：患者暴露感染高風險中

2019-05-09 18:42聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

國內醫療體系驚爆二手醫材風波，眾多醫院將食藥署藥證中寫著「單次使用器械」的自費醫材，私下重複使用，甚至擬定消毒SOP。感染科醫師指出，這些只能使用一次的耗材，經過消毒滅菌可能變形，導致消毒滅菌效果打折，讓患者置身於感染B型肝炎、C型肝炎、愛滋病毒等傳染病風險。

三總感染科主任葉國明指出，醫材是否只能使用一次都是製造商決定，自然標準會高一點，站在製造端角度，難免希望單次使用、增加銷售量。手術金屬器械可高壓蒸氣滅菌至無菌，允許重複使用，無法高壓蒸氣滅菌醫材也有其他消毒方法，如泡消、臭氧消毒、放射線消毒，同樣能達到消毒滅菌效果。

馬偕醫院感染管制中心主任劉昌邦表示，部分耗材只能使用一次，多是評估該醫材消毒滅菌恐無法無法達到原有無菌狀況，或經過高溫或其他消毒方式，即使外觀與原先無異，但顯微下已變形，同樣也會造成消毒滅菌效果打折，導致患者暴露感染高風險中。

劉昌邦進一步說明，「重複使用一次性醫材，確實會造成患者暴露在感染風險之中」，當這些醫療耗材殘留細菌或病毒，接觸到人體組織、粘膜，躺在手術台上的患者感染B型肝炎、C型肝炎、愛滋病毒，甚至高溫也無法殺死普里昂蛋白的「狂牛症」等傳染病風險就會攀升。

劉昌邦認為，既然已經明文規定只能「單次使用」，根本無須討論部分醫院依照院內手術管理委員會所討論出來消毒SOP規範是否有效，就是應該照著規範走。尤其這些只能單次使用的耗材又有許多都是自費醫材，民眾自掏腰包就是希望得到更好的醫療品質，不應讓這些自費醫材只有表面的美好，從裡到外都應該追求美好。

圖為可重覆使用的手術器械。記者邱德祥／攝影
圖為可重覆使用的手術器械。記者邱德祥／攝影
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醫材B型肝炎患者
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