國內最新調查：每4名婦女 就有1人每晚因枕邊人打呼失眠

2019-05-09 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



據國內最新調查，台灣每三名會打呼的男性就有一人打呼聲有如電話響鈴，夜夜承受枕邊人打呼的女性四人就有一人因此中斷睡眠，更直接選擇分房。打呼常因沒有立即性的病痛，而被放任不理 ，醫師警告，打呼不僅是健康警訊，更會讓另一半的睡眠持續中斷，影響與枕邊人的關係，造成婚姻危機，不能輕忽打呼問題。

台灣睡眠醫學學會今年4月份委託調查發現，1020名40至65歲女性中，高達62.9% 四十歲以上的女性表示伴侶會打呼，而覺得伴侶打呼聲過大，因量約為80分貝、從門外即可聽見的女性則佔了 34.3%，其中因為伴侶打呼而選擇分房的女性則有21.5%，但超過50％的女性卻不知打鼾可就醫解決。

職能治療師江婕瑋就是枕邊人打呼聲「受災戶」，身為職能治療師的她明白睡眠對人體的重要性，但她是很淺眠的人，結婚6年多，也被打鼾困擾6年多，一開始晚上都會被吵得睡不著，後來 也只能習慣和鼾聲共處。連2歲的兒子也常會被爸爸的打呼吵醒。為了先生身體的健康狀況及兩人的睡眠品質，她勸老公到大醫院做過睡眠檢查，希望藉由醫師專業建議改善問題。

長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，打鼾原因就是因為呼吸道出現狹窄、產生震動。有因睡眠姿勢問題、扁桃腺腫脹、季節性過敏、服用酒精、使用鎮靜藥物而造成的暫時性打鼾；其次則是如體重過重、脖圍大於40公分等身體因素造成；最後是阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA），是指睡眠期間呼吸道有部份或完全阻塞，中年肥胖的男性就是高危險族群。