醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



仿單上擺明寫著「single use」（單次使用）卻有醫療院所打著以「替患者省錢為由」重消再販售，讓不知情的患者以為自己使用到全新的醫材，但卻暴露在感染風險中。衛福部次長薛瑞元今出席衛環委員會時表示，該事件會請各地衛生單位調查，若仿單強調為單次使用，但醫院卻重消，除非醫院拿得出科學證據，證實重消醫材的風險如同第一次使用，否則將可依法開罰。

薛瑞元表示，食藥署核定醫材，會依照廠商提供的數據等，做一核定，屬於消耗性的醫材，廠商都是向食藥署申請「單次使用」，鮮少會申請可「重消使用」，這與市場機制有關，一旦仿單已經寫上了單次使用，醫療人員就該遵循仿單方式，違規就是判定違法。

薛瑞元說，若是醫療機構認為該醫材，可以重消再用，那就要揹負相關責任，必須要拿出具體的科學證據證明，該產品即使重消也無害。但此事件還需要深入調查，目前也已請各地方衛生局了解。

食藥署醫粧組科長吳亭瑤表示，食藥署主要針對藥廠提出的數據與資料做一核定，並確認是否有其聲稱的效果，確認該產品有其效果，並做一醫材分類後，若無異議就會核發許可證，食藥署的對口都是業者，不會是醫師，能取締及裁罰的對象就只有業者。