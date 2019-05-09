器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



多數應一次性使用的手術耗材，雖在食藥署藥證中，清楚寫著「單次使用器械」，但許多醫療院所會因考量患者經濟等因素，決議消毒殺菌後重複使用。部分外科醫師認為，手術自費部分就像飯店住房，有的人願意住青年旅社，衛浴設備與空間等共用；有的則負擔得起而決定住套房，獨自使用設備，但前提是都應先術前告知，並由病人端決定，以減少不必要的困擾。

新光醫院外科部部長黃一勝表示，其實以前在做傳統手術時，器械的確是會重複使用的，這樣並非不好，只是得合乎器械無菌原則，應徹底消毒為大前提。

黃一勝說，現在很多手術所使用的器械，如超音波刀等得自費。而自費部分就像飯店住房般，有的人在挑選上，或許因價格或其他因素，決定住青年旅社，願意共用衛浴設備與空間等；有的人則能力上負擔得起，而決定住套房，獨自（一次性）的使用設備。原則上都尊重病人的選擇，但前提是，院方與醫師應在術前詳細告知患者和家屬，有兩種選擇。