親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

以為勞退被扣錢？這個勞保局新方式你要知道

器械重複使用 外科醫師以住房籲患者自主選擇權

2019-05-09 17:07聯合報 記者簡浩正╱即時報導

多數應一次性使用的手術耗材，雖在食藥署藥證中，清楚寫著「單次使用器械」，但許多醫療院所會因考量患者經濟等因素，決議消毒殺菌後重複使用。部分外科醫師認為，手術自費部分就像飯店住房，有的人願意住青年旅社，衛浴設備與空間等共用；有的則負擔得起而決定住套房，獨自使用設備，但前提是都應先術前告知，並由病人端決定，以減少不必要的困擾。

新光醫院外科部部長黃一勝表示，其實以前在做傳統手術時，器械的確是會重複使用的，這樣並非不好，只是得合乎器械無菌原則，應徹底消毒為大前提。

黃一勝說，現在很多手術所使用的器械，如超音波刀等得自費。而自費部分就像飯店住房般，有的人在挑選上，或許因價格或其他因素，決定住青年旅社，願意共用衛浴設備與空間等；有的人則能力上負擔得起，而決定住套房，獨自（一次性）的使用設備。原則上都尊重病人的選擇，但前提是，院方與醫師應在術前詳細告知患者和家屬，有兩種選擇。

黃一勝說，在新光醫院，若有自費治療的選項時，醫院規定要做好病人自主選擇（SDM, share dicision making)，由醫師詳細說明內容，和病人溝通，最後由病人端決定，這樣可以減少很多不必要的困擾。

一次性手術器械包裝上有註明只能供一位病人使用。記者邱德祥／攝影
一次性手術器械包裝上有註明只能供一位病人使用。記者邱德祥／攝影
分享

手術醫師患者
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51

醫材重複用可省錢？ 醫改會：不能犧牲病人安全

2019-05-09 16:30

Uber免罰1億元 公路總局：將上訴

2019-05-09 16:26

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

AI工作激增 宜大學生參加生涯規劃競賽了解未來

2019-05-09 18:18

醫界重消一次性耗材 衛福部要徹查

2019-05-09 18:14

首爾第一座植物公園！「首爾植物園」5月開放 4大區域可看3100種植物

2019-05-09 17:38

蘇花改救災演練 5月22、23日封閉管制

2019-05-09 17:28

奇美博物館推「穹頂計畫」 想玩博物館實境遊戲免到羅浮宮！

2019-05-09 17:27

當魯蛇十年也買不起房！90後青年最迷惘厭世的時刻

2019-05-09 15:58

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

明年春節11天長假快卡位 長程票最多省31%

2019-05-09 14:29

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

3注頭獎1人獨得 19萬大紅包贈投注站

2019-05-09 14:20

衣服上沾滿「頭皮屑」太困擾！5妙招去屑必成功

2019-05-09 14:19

國際豬價飆、我跟漲 農委會評估向加拿大採購

2019-05-09 14:15

禁止開放加熱菸 董氏籲蘇揆抗壓

2019-05-09 14:13

民怨「就是不想等才來急診」 護理師：不是你先到先看

2019-05-09 13:50

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

大豆蛋白降膽固醇？ 學者：應重新考慮

2019-05-09 13:11

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

受非洲豬瘟影響全球缺豬價揚 豬農：國內供需應無虞

2019-05-09 12:59

蔡焜霖歷經白色恐怖生命故事 見證人權歷史

2019-05-09 12:42

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

影／智慧醫療再進化 長庚引AI機器人造福眼科病患

2019-05-09 12:14

AI機器人多莉 幫助病患了解疾病

2019-05-09 12:06

不要再抽籤 托育團體喊公幼2.0

2019-05-09 12:05

青少年愛喝手搖杯 減塑需從小做起

2019-05-09 12:05

油價終於要降了！估下周汽、柴油每公升調降0.2元

2019-05-09 11:49

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

夏季節電獎勵金這樣賺 台電去年發出超過10億元獎金

2019-05-09 11:34

影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44

新票務系統上線 台鐵擴大會員消費回饋制度

2019-05-09 10:38
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

OL深夜無法收工 爆氣傳訊「拎北還在加班」嚇到老闆

2019-05-09 16:25

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32

醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14

百坪美式居家Outlet登台！Crate and Barrel進駐華泰名品城三期

2019-05-08 19:13

百貨業最浮誇！2019微風「亞洲瘋狂購物之夜」眾星跑趴 壓軸是她

2019-05-09 15:12

法國甜點金童Cédric Grolet來台 經典擬真甜點開賣

2019-05-09 00:36

影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44

單身必看！如何施展12星座的迷人偷心術？

2019-05-09 09:17

路易莎黑卡優惠來了！耳掛咖啡限期買一送一

2019-05-09 11:16

母親節飲品買一送一！西雅圖咖啡限期一天優惠活動

2019-05-09 11:23

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top