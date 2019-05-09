首例本土出血性大腸桿菌感染症 20歲男大生狂拉20天

2019-05-09 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，國內首例本土「出血性大腸桿菌感染症」個案，是一名20多歲男大生感染大腸桿菌O104，但害他狂拉20天的感染來源究竟是什麼，目前衛生單位仍在調查當中。疾管署指出，由於該男大生感染型與日前「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑似受大腸桿菌O26污染型別不同，因此已排除遭該產品感染可能性。

「腸道出血性大腸桿菌」感染初期出現水瀉、腹痛，病情惡化後出現嚴重腹瀉及血便，疾管署副署長莊人祥表示，該男大生於今年4月確診，起初是因與同居女友2人引起自居腹瀉群聚，送醫後兩人都驗出諾羅病毒，但男大生額外驗出感染出血性大腸桿菌，所幸男大生只出現有腹瀉、嘔吐及全身痠痛，沒有血便等嚴重症狀。

莊人祥表示，衛生單位已進一步採集同住者、共食者及廚工共35名的糞便檢體，都沒有找出病原；另也採集男大生發病前於餐廳、燒烤店及夜市吃過的牛肉、生蠔、蝦子及蛤蜊等34件食品檢體，都無法確認其感染來源，衛生單位將繼續追查感染源，監測迄今無新增個案。

「腸道出血性大腸桿菌」為第二類傳染病，我國監測迄今，除今日公佈的男大生外，僅於2001年8月確診1例外籍男童，經調查感染源不排除於僑居地感染。大腸桿菌血清型約100多種，以大腸桿菌O157最常見，主要感染途徑是接觸受感染動物、食入汙染食物、飲水或與患者直接接觸。

莊人祥提醒，「腸道出血性大腸桿菌」潛伏期約2至8天，嚴重者成人會有腎衰竭、血栓性血小板減少性紫斑症；小孩則有1成機率發生溶血性尿毒症候群，嚴重者可能導致長期洗腎，甚至有5％致死率。呼籲民眾如已購買法國產製疑受大腸桿菌污染牛起司且尚未食用完畢，應停止食用；已食用者若發生身體不適，應儘速就醫。