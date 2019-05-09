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刺點工作坊《幕後傳奇－苦魯人生》3.0 水源劇場登場

2019-05-09 16:37聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

刺點創作工坊將台灣文化產業困境變成創作題材，融入真實事件，以劇場幕後工作人員為主角，用自嘲、幽默手法呈現產業基層辛酸的一面，該劇「幕後傳奇—苦魯人生」是向文化產業人員致敬的一部作品，曾在2014年、2015年推出兩種版本，今年推出苦魯人生3.0，5月10日至12日在台北市水源劇場升級重製演出。

刺點創作工坊製作人張宋耀受訪指出，他們這齣劇本最早2014年在牯嶺街演出，2015年則在國家實驗劇場，觀眾反應和業界媒體評價都不錯，現在4年後再推出第三版，仍是一部讓文化工作者與上班族們在生活片段都有共鳴的作品，也相當淺顯易懂。

該劇編導高天恒表示，這是向各行各業都的幕後英雄致敬的一部作品，雖然他們不會在人前接受掌聲，但依然很努力地用生命與熱情完成使命，堅守崗位，默默付出。

很多人在問，2014年、2015年都演出過，這一版本會不會內容雷同？張宋耀說，這次主打3.0版，除了戲劇規模大小再進化，從160席增加到400席的劇場，舞台、服裝、硬體、音樂橋段也增加，從9首音樂增長到16首，也新增了更多有趣的角色和歌隊。

「幕後傳奇—苦魯人生」劇情描述一位剛出社會的年輕人，對劇場充滿熱血與憧憬，一心想到劇場與大家一起工作，產製一部舞台劇，只要能感動眾人，他在幕後也心滿意足，但現實的狀況，卻是遭遇許多無厘頭又爆笑的挫折，就像初入大公司處處碰壁的菜鳥，盼透過這部戲，找回眾人熱血的初衷。

張宋耀也強調，最近「文基法」討論度很高，該法案在立法院躺了多年，今年露出曙光，文化部三讀通過草案，文化工作者的基本工作權和基本薪資也備受注意，所討論的內容也剛好呼應這部戲的精神。

該劇可上兩廳院售票網購票，10日至12日共有5個場次，票價分別為800、1000、1500元。

《幕後傳奇－苦魯人生》3.0，明日起將在水源劇場登場。圖／刺點工作坊提供
《幕後傳奇－苦魯人生》3.0，明日起將在水源劇場登場。圖／刺點工作坊提供
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《幕後傳奇－苦魯人生》3.0。圖／刺點工作坊提供
《幕後傳奇－苦魯人生》3.0。圖／刺點工作坊提供
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