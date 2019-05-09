醫材重複用可省錢？ 醫改會：不能犧牲病人安全

2019-05-09 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



本報揭露一次性手術耗材竟被部分醫院消毒後重複使用，有醫院甚至重複使用10次以上，並聲稱此舉能幫患者省錢。對此，醫改會副執行長朱顯光質疑，如果一次性耗材能消毒再使用，「針頭也能消毒後再共用嗎」，批評這種說法是「以省錢藉口，犧牲民眾安全」。

朱顯光表示，2004年醫改會就曾舉發過洗腎人工腎臟只能使用一次，但有的院所使用6次，揭發後健保才規範不能重複使用，多年前台北榮總也曾爆出院內感染事件導致患者死亡，以往政府都是等到有人舉發或是有弊案爆發才處理，從來沒有系統性針對醫材能否重複使用做規範，或制訂相關重複使用的消毒標準與告知病患相關資訊，「這是很大的問題」。

「自費耗材好像都是三不管地帶，各單位互踢皮球！」朱顯光表示，一次性醫材的規範，是由衛福部醫事司規範醫師行為、食藥署核發藥證、健保署制定比價網供民眾查價，卻沒有一個由衛福部統合的一致規範，發生事情就互推責任。