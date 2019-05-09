醫材重複用可省錢？ 醫改會：不能犧牲病人安全
本報揭露一次性手術耗材竟被部分醫院消毒後重複使用，有醫院甚至重複使用10次以上，並聲稱此舉能幫患者省錢。對此，醫改會副執行長朱顯光質疑，如果一次性耗材能消毒再使用，「針頭也能消毒後再共用嗎」，批評這種說法是「以省錢藉口，犧牲民眾安全」。
朱顯光表示，2004年醫改會就曾舉發過洗腎人工腎臟只能使用一次，但有的院所使用6次，揭發後健保才規範不能重複使用，多年前台北榮總也曾爆出院內感染事件導致患者死亡，以往政府都是等到有人舉發或是有弊案爆發才處理，從來沒有系統性針對醫材能否重複使用做規範，或制訂相關重複使用的消毒標準與告知病患相關資訊，「這是很大的問題」。
「自費耗材好像都是三不管地帶，各單位互踢皮球！」朱顯光表示，一次性醫材的規範，是由衛福部醫事司規範醫師行為、食藥署核發藥證、健保署制定比價網供民眾查價，卻沒有一個由衛福部統合的一致規範，發生事情就互推責任。
他並指，國際上對於醫材或器械重複使用，都由政府或專科醫學會定訂定用幾次或是消毒流程，「並不是醫院有消毒就能過關」，也需告知病人是否為消毒使用的器材，讓病人有選擇權利；國外也有監測獲通報機制，若有感染、後遺症，都會通報衛生單位，讓衛生單位能掌控，我國卻是沒有配套，「政府睜一隻眼閉一隻眼，病人被蒙在鼓裡，自保相當困難」。病人安全與感染控制的底線和標準，病人安全不能犧牲掉，如果醫材可以重複使用，需拿出國際感控證據或醫材原廠報告前提下，才可以重複使用。
留言