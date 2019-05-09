亞洲第1同婚法案關鍵時刻 號召挺同群眾下周二到立院
針對立法院院長蘇嘉全今首度召開同婚專法協商，且裁示下周二(14日)進行逐條協商，下周五(17日)院會表決，婚姻平權大平台下周二、下周五將號召群眾一起到立法院，共同關注朝野協商討論，並重申唯一合憲的行政院版同婚法案，已經是同志社群考慮到社會和諧、退無可退的選擇。
婚姻平權大平台表示，今天協商時，仍有立委無理堅持公投結果凌駕憲法，司法院已再度明確聲明，公投結果無法凌駕憲法位階的大法官解釋，蘇嘉全也已釐清，往後在立法院的法案協商，都還是在憲法與公投的交集結果下來處理同婚專法。婚權大平台強調，目前進入協商的各版本中，只有行政院版本肯認「同性婚姻」，是唯一既符合公投結果、又符合釋字748號解釋意旨的版本。
大平台也呼籲各黨立委，如果最後立法院通過的不是「同性婚姻」，反倒是違反釋憲意旨的「同性結合」或「同性家屬」，而異性戀伴侶很可能也會要求適用「非婚姻」的關係，反同組織推動「婚姻一國兩制」，將紊亂國家制度，後果卻讓全民一起承擔，這是立法者應慎重考慮的，而非放任反同組織煽動民粹和操作輿論，藉此達成未來參選的私利。
婚姻平權大平台表示，大平台將於下週二號召群眾到立院青島東路上，共同關注朝野協商的討論，下周五的院會表決，正值國際不再恐同日，也將發出動員令，號召群眾到立法院共同見證同婚法案的歷史性時刻，呼籲所有支持者在下周的立法院集會中站出來，一起為守護行政院版、堅持站在愛的這一邊的立法委員們打氣加油，也積極向立場仍在猶豫的委員喊話，請他們為了台灣的社會團結與和諧，不要為歧視偏見服務，更不要成為製造婚姻「一國兩制」差別待遇的幫凶。
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