醫界爆手術器械重使用 台大名醫：應考量三因素

2019-05-09 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



聯合報系今日刊出國內自費醫療黑洞，許多醫院有私下重複使用一次性手術耗材器械的情形，並擬定消毒SOP，儘管醫師、醫院等回應均表示是為了病人經濟負擔著想，但重複使用仍有安全與感染疑慮。有名醫表示，手術耗材重複使用並非全然不行，但應考量安全性等三因素。

台大醫院麻醉部教授王明鉅表示，其實患者在動手術時，幾乎不會想到有器械重複使用的問題，因此術前的溝通非常重要。而手術器械若真的重複使用，應考量三個因素：安全性、價格與告知、倫理。

王明鉅說，在安全性上，器械是否能重消毒應仔細檢視，如手術中所常使用的手術勾，其面積大較無死角、可完全消毒；但像心臟手術所用到的導管，直徑僅0.2公分不到，這麼小的管線，若重消毒使用，誰也無法保證完全無疑慮。

價格與告知部分，則有需醫病間的充分溝通。王明鉅表示，有些自費器械單價較高，動輒3、5萬元，有些醫院醫師會認為僅使用一次「太可惜」，進而透過內部單位等討論後，決議可充分消毒後再次使用，並調降價格；但此舉應讓患者了解，即術前就應告知有一次性與重消的選擇，不讓患者處於被動姿態。

而倫理方面，王明鉅則認為這是考量醫院的「良心」，器械若重消毒後再使用，雖無法保證一定安全，但應盡力做到全面消毒；最怕的是恐有部分醫院給患者使用重消毒器械，卻收取全新一次性價格，這就真的可惡了。

王明鉅感嘆說到，器械重消毒使用並非罪大惡極，因為自費市場利潤大，醫材廠商也是要賺錢，有些器械應該本就可重消使用，只是廠商設定成一次性；不過院方與醫師術前也應充分告知，讓患者有自主選擇權利。