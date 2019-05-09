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當魯蛇十年也買不起房！90後青年最迷惘厭世的時刻

2019-05-09 15:58聯合新聞網 文／網路溫度計

全拋世代是絕望還是重生？

「關於人生的一切，什麼都可以放棄！」南韓受到經濟不景氣和低薪的影響，年輕人已對任何事物都不抱持希望，從一開始拋棄戀愛、結婚與生子的「3拋」世代，發展成再放棄人際關係、買房「5拋」、以及不想要夢想和希望的「7拋」，甚至現在有已經不顧一切的「全拋」世代。其實換成台灣人的用法，這就是「厭世」，是對未來沒有希望的寫照。在「全拋」的環境下，有哪些事情是年輕人掙扎不想放棄的呢？今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO網路大數據》調查，整理出網友討論25歲以前，最迷惘煩惱的事。

No.10 要考公務員嗎

公務員是許多人心目中的夢幻鐵飯碗，不論景氣多差，都會有基本的薪水和年終獎金。許多爸媽在子女畢業後就會逼著他們去報考。但事實上，公務人員也有不為人知的心酸，甚至有不少人討論，自己考上後馬上幻滅，工作內容不輕鬆，如果不喜歡，做一輩子就像浪費生命。

No.9 和朋友如何維持社交關係

不少年輕人已從三拋世代變成五拋世代，甚至連人際關係都放棄經營。如果薪水連自己的養不活了，還要花時間和朋友出去玩、吃飯、喝酒嗎？幫一個朋友慶生，緊接而來的就是整群朋友的慶生會！有時候和朋友三天不聯絡也不痛不癢，那完全不聯絡應該也沒關係吧？

No.8 錢該怎麼運用

薪水只有這麼一點，到底該怎麼花也是一種煩惱。不少長輩會認為，都已經這麼窮了，怎麼不存錢或學習投資理財？但對90後的世代來說，「積少成多」根本是遙不可及的夢，微薄的薪水不如拿去換和朋友聚餐出遊的快樂，甚至買張機票出國開開眼界，充實自己更有意義。

No.7 想去打工度假體驗國外生活

許多人剛畢業、對於工作沒有方向，但是卻對體驗國外的生活有強烈的渴望！開放台灣人申請打工簽證的國家越來越多，除了澳洲，英國、愛爾蘭、日本、韓國、德國、加拿大都是大家會想去的國家。不少長輩認為，打工度假只是去當台勞，對往後的工作沒太大幫助，只是浪費時間。但對90後的世代來說，不能過自己嚮往的生活，才是浪費時間。

No.6 要不要繼續升學讀研究所

念研究所到底是為了加薪，還是剛畢業找不到就職方向？大學學歷已經是基本配備，多一項碩士學歷，也許能替履歷多加分。「該念研究所嗎」、「該出國進修嗎」是許多討論區在畢業季時，一定會出現的問題。對於低薪、存不到錢的厭世代來說，多念研究所到底是替學歷加值，或者只是多了一筆百萬學貸呢？每年都有許多年輕人找不到答案。

No.5 買房是遙不可及的夢

如果下定決心在幾歲以前買到房子，就代表工作後，要放棄許多娛樂生活，像是出國旅遊、和朋友聚會等，甚至要兼差賺更多錢，你要為了買房犧牲這麼多嗎？25歲以前的年輕人會認為買房是遙不可及的夢，就算過著苦行僧的生活，也大概要10年才能存到頭期款，光想心就累了。

No.4 不知道未來要做什麼

大學念到自己不喜歡的科系，畢業後完全不想從事相關的工作，但自己到底能做些什麼？許多年輕人遇到的最大困境就是對人生沒有方向，一輩子都在走父母替自己選擇的路，終於能作主時卻又不知所措。許多網友分享，為了父母期待做了不喜歡的工作，不知不覺就變得很不快樂...

No.3 有辦法創業嗎？

在網路時代，創業的方式比以前更容易多元，甚至有不少青創空間、青創基金可以申請。如果畢業後不想當上班族看別人臉色，和理念相同的夥伴一起創業，也是對自己的挑戰。雖然媒體時常報導創業成功的案例，卻容易忽略創業過程中沒有休假、資金週轉不易的辛苦。

No.2 交往對象該怎麼選？

學生時期的戀愛單純又甜蜜，社團、圖書館、租屋處，有太多時間可以膩在一起。不過畢業季即分手季，許多情侶在出社會後面臨到現實的衝擊，適應工作的忙碌、出國進修變成遠距離，都是維繫感情的大敵。原本以為的永遠，卻提前走到了終點。

念書時的感情很單純，只要喜歡，彼此有FU就可以在一起。但畢業後，在工作上認識更多人，反而會開始思考．「他真的適合我嗎？」若要走下去論及婚嫁，就得考慮對方的家庭背景、經濟狀況、價值觀，當這些現實因素兜在一起，愛情就變成了複雜的形狀。

No.1 該不該先完成夢想

環遊世界、當網紅、去國外當志工，該不該趁著還沒進入職場、投入永無天日的工作之前，把握剛畢業的時光，替自己的夢想努力一遍，是許多25歲以前青年的煩惱。

不過實現夢想勢必得有所犧牲，如果失敗了，再重新回到職場，等於慢別人一大截，履歷上相當吃虧。也有不少人認為，連自己都顧不好了，厭世的生活早就沒有夢想可言，有辦法度過這個月更重要！

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>厭世是我的人生觀！拋棄夢想買不起房 90後青年最迷惘的十件事【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

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