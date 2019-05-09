港婦來台旅遊第1天過機捷票閘跌傷 獲賠83萬元

2019-05-09 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園機場捷運通車2年多，國民黨桃園市議員黃敬平調閱相關資料，發現機捷通車迄今，站內救護案件45件，去年11月還有旅客跌傷，理賠金額高達83萬元，直言理賠可觀，是公安等級意外？要求桃捷不僅要重視運量、行車安全，更該重視旅客安全。桃捷回應，該個案為香港老婦來台旅遊，過票閘門時未保持安全距離被夾傷，桃捷主動慰問，負擔相關旅宿、醫藥、看護甚至婦人返港後的租屋、裝修費用，皆採從寬認定，雙方四月份已和解。

至於婦人因過票閘門跌倒受傷，是否設計不良？桃捷指出，考量機捷旅客性質，多數攜帶大型行李，因此通過票閘門時間較長，但為避免有心人士趁此逃票闖關，因此感應安全範圍較短，只要感應後方一定距離內有人員尾隨就關門，但通車第一年類似夾傷案件確實較多，今年初已經全面完成優化，兼顧旅客攜帶大型行李需求，也可保持一定安全距離。

黃敬平今天在議會秀出相關數據，指出，機捷通車迄今，旅客受傷次數45件，分別是106年18件、107年26件以及108年的4件，在45件傷案裡面，目前已經理賠了28件，理賠和解的比率是58%，目前為止總共給付理賠金額68萬8437元，其餘件數仍在協談中或未申請。

黃敬平說，從旅客容易受傷的區域來畫分，在站區穿堂還有電扶梯發生的頻率最高，若以受傷型態來看，大多數是跌倒受傷，另外還有被夾傷或割傷等傷勢，表示在穿堂跟搭乘電扶梯的旅客安全，桃捷需要特別防治，若萬一發生意外，也希望桃捷在理賠方面要積極協商，有些民眾尚未申請，是可能還在做賠償計算，捷運公司應該也要主動給予關心。

尤其107年11月10日發生一起「跌擦撞傷」，桃捷公司以83萬3811元要與對方和解，目前正等待對方簽署和解書，黃總質詢時要求市長鄭文燦積極了解，鄭文燦回應，桃捷公司將進行細部瞭解，未來也會針對軌道及場站安全加強宣導，讓旅客安心搭乘。

桃捷公司指出，該案傷者是一名高齡74歲的黃姓香港婦人，她與同行8名親友一同來台灣遊玩，當天在機場捷運A1站準備出站時，因行動較緩慢且未與前方旅客保持安全距離，不慎遭票閘門夾傷，經送醫診斷為大腿腿骨骨折，住院進行開刀治療，最後在台住院十天。

桃捷強調，黃姓婦人在台住院期間，桃捷公司相關單位主管數次主動探視慰問，由於黃婦來台第一天就受傷住院，旅遊行程中斷，公司針對一家9口在台旅遊遭延誤旅宿費用行程損失、家人往返台港兩地的旅宿費用、黃姓婦人住院醫藥費、申請看護照顧費用等，桃捷公司主動委託保險公司積極協商理賠金額。