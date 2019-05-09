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衣服上沾滿「頭皮屑」太困擾！5妙招去屑必成功

2019-05-09 14:19聯合報 記者劉小川╱即時報導

皮屑是不少台灣人感到煩惱的問題，在正式場合，穿上深色衣服或西裝，你會發現衣物上灑滿了「糖粉」，令人非常尷尬。在挑選洗髮產品的時候，也會特別注意有抗屑效果的洗髮精，但再怎麼預防，還是滿頭頭皮屑的困擾，該怎麼辦呢？

其實頭皮屑分為三種類型，分別為輕度、中度、重度，其實都是真菌所造成的問題。

輕度的頭皮屑患者：相對比較容易解決，因為頭皮屑的量不大，在類別上屬於乾性頭皮屑。

中度頭皮屑患者：頭皮屑量較為大量，尤其是在洗頭髮後的第二天，當你頭皮癢用手摳一摳，皮屑就這樣飄散在空氣之中，檢查肩膀也是隨時都有著頭皮屑。

重度頭皮屑患者：通常屬於油性頭皮的人會有這樣的狀況，而且是非常頑固的類型，大多伴隨著頭皮癬等症狀，頭皮屑大多呈現塊狀，十分令人困擾。

頭皮產生頭皮屑的原因：

1.喜愛油炸、辛辣的刺激食物、作息不正常、熬夜、酗酒、抽煙、缺乏運動等行為，都可能導致頭部的油脂分泌絮亂，甚至讓頭皮油脂也變得更旺盛，就有可能是頭皮屑產生的因素。

2.洗頭髮時，沒有把洗髮精清潔乾淨，或用造型品、噴髮膠的時候，不小心殘留在頭皮上，在清潔時也沒注意。這樣刺激頭皮後，會讓頭皮分泌更多的油脂，也會出現頭皮屑，所以有使用造型品的，特別需要注意這點！

3.頭皮細胞功能失調，也會導致出現頭皮屑的狀況，大多是因為生理狀況，像是身體的衰老、新陳代謝功能絮亂、營養不良、接受過化學治療所導致。

4.換季時，也可能會出現暫時性的掉頭皮屑狀況，比如進入冬天時、春天的時節，最容易讓頭皮出現暫時性的季節絮亂，就出現了頭皮屑。但這樣的症狀出現，通常也只有輕度。

對抗頭皮屑的妙招

一、輕度頭皮屑患者，只要選用有去屑功能性的洗髮精，就能得到有效的控制，建議還是由皮膚科醫師來判定。

二、梅雨季節過後，多多接受太陽的照射，對於頭皮上的殺菌，也非常的有效。

三、中度頭皮屑患者，在洗髮的時候，可以多做一些頭皮的按摩，讓頭皮的乾淨度再提升，這樣堅持一段時間，頭皮屑也能不藥而癒，但切記，有使用造型品的人，在選用洗髮精也要慎選適合自己頭皮性質的。

四、洗頭髮之前，可以用棉花棒沾取少許的白醋，塗抹在頭皮上，按摩大約五分鐘再洗頭，也是不錯的去屑方法。但如果出現過敏、泛紅的反應，請立即沖洗掉，立即停止使用。

五、切片的生薑，用慢火熬煮10分鐘之後，把水靜置到適合洗頭的溫度後，在頭皮上邊按摩，邊沖洗，然後再用去頭皮屑的洗髮精當輔助，效果也是非常好的！

使用造型品的人，要更加注意清潔頭皮。圖／摘自 pexels
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告別頭皮的小技巧，供大家參考，有比較嚴重的情況，還是請洽皮膚科醫師治療。圖／摘自...
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換季的時候，總有頭皮癢的問題，也不要太過於擔心，只要細心的呵護，就不會讓頭皮屑更...
換季的時候，總有頭皮癢的問題，也不要太過於擔心，只要細心的呵護，就不會讓頭皮屑更嚴重。圖／摘自 pexels
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多曬太陽，可以幫助頭皮殺菌，減少頭皮屑產生唷！圖／摘自 pexels
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皮屑洗髮患者
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