禁止開放加熱菸 董氏籲蘇揆抗壓

2019-05-09 14:13 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



在美國4月批准頗受爭議的加熱菸「iQOS」後，台灣近日也傳出有菸商施壓行政院，迫其開放進口。對此，董氏基金會發起臉書行動，號召民眾一同呼籲行政院院長蘇貞昌抵抗菸商施壓，堅定禁止加熱菸。董氏基金會菸害防制組主任林清麗指出，許多人以為加熱菸可作為戒菸前的替代品，但事實上只會延誤戒菸時機。

籲蘇揆抵擋施壓

董氏基金會執行長姚思遠表示，加熱菸推出4年多來，雖然已有30多個國家開放上市，但更多國家如澳洲、新加坡等都禁止該等新興菸品。衛福部國健署日前也表示，加熱菸與傳統紙菸，同樣都會對人體健康有害，基於防制兒童及青少年健康免受該類產品危害，政府立場是希望全面禁止新興菸品。

但近日卻傳出菸商動用經濟與政治力量向行政院施壓，促其開放進口加熱菸。對此，董氏基金會發起網路活動，號召民眾呼籲蘇揆挺住壓力、保障人民健康。董氏基金會表示，台灣已有藥事法控管電子煙的經驗，而加熱菸既不屬合法菸品，亦非藥物，政府可以先以電子煙形式控管；並進一步效法香港修法，全面禁止電子煙與加熱菸等新興菸品。

毒素非同小可

加熱菸是透過電子裝置高溫加熱至約350度C，讓菸草柱產生菸霧供人吸食。雖然美國食品暨藥物管理局（FDA）日前表示，加熱菸產出的有毒物比一般香菸更少，讓許多人誤以為加熱菸可作為戒菸前的替代品。但董氏基金會菸害防制組主任林清麗指出，想戒菸的人一旦改用加熱菸等新興菸品，只會延誤戒菸時機，甚至成為多重尼古丁使用者。

林清麗進一步指出，加熱菸被菸商廣告塑造為成人的選擇，但加拿大研究發現，加拿大、英國16-19歲的青少年中，想嘗試吸菸的分別是19.7%、19.3%，但想嘗試加熱菸的卻達25.6%及27.7%，可見加熱菸對於青少年及非吸菸者都有很大的吸引力，隨之而來的便是對青少年的毒害。

而毒害方面，台大醫院醫師江建勰也表示，菸商自己的檢測報告就已經發現含有55種危害及潛在危害成份，瑞士研究更發現，「iQOS」只要加熱至攝氏100度時就會產生毒素，對人體造成巨大傷害。而「iQOS」使用時是被加熱至攝氏350度，其產生的毒素量可想而知。

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