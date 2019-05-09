親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

賴清德見安倍心腹：若當選總統將推動日本5縣食品進口解禁

美、日、印、菲四國軍艦 首度共同航行南海！

民怨「就是不想等才來急診」 護理師：不是你先到先看

2019-05-09 13:50聯合報 記者許政榆╱即時報導

在急診室服務10多年的護理師強調，急診著重檢傷分類，並非先到先看診，呼籲民眾身體...
在急診室服務10多年的護理師強調，急診著重檢傷分類，並非先到先看診，呼籲民眾身體不適時，可先至小醫院或診所看診，經醫師評估後，依病況再考量是否轉診至大醫院。記者許政榆／攝影
分享
日前於台南發生20歲男子因腳趾傷到急診掛號，等20分鐘引發母親不滿上網痛罵醫院，引起網路熱烈討論，在急診室服務10多年的護理師表示，時常聽聞民眾抱怨「為何急診室要等」、「我就是不想等才掛急診的」，強調急診著重檢傷分類，並非先到先看診，呼籲民眾身體不適時，可先至小醫院或診所看診，經醫師評估後，依病況再考量是否轉診至大醫院。

擁有急診護理經驗10年、衛生福利部桃園醫院急診護理師陳思穎表示，台灣民眾就醫習慣，常常身體不適就往大醫院，以為可獲得高品質又快速的醫療服務，包括感冒、咳嗽、腹瀉、換藥等，過多輕症病患湧入大醫院急診，造成急診過度壅塞。

民國99年起推行檢傷分類制度，即是急診資深護理人員依據病患的主訴、疾病史、疾病的嚴重度及迫切性等，配合「檢傷分類概要分級表」以快速篩檢疾病的輕重緩急，來決定看診的優先順序。

因醫院處置量有限，若為了處理輕症病患，恐影響重症病患緊急處置，因此急診需落實檢傷分類，並不是民眾先來急診就先看診，而是以病情的嚴重度來決定看診次序，才能運用適當醫療資源，及時挽救重症者生命。

陳思穎建議，民眾有突發不適時，可先至小醫院、診所看診，經醫師評估後，依病況再考量是否透過轉診至大醫院，有助縮短於急診室候床時間，可減輕民眾及其家屬於急診室候床之辛勞，同時醫院也會主動提供病歷摘要及檢查報告等資料給欲前往的醫院，免去額外花費時間等待醫院安排相關檢查，可較快獲得妥適的醫療服務，養成正確就醫觀念。

為維護病人醫療照護品質，建議民眾就醫有一概念就是重症到大醫院，輕症到小醫院，同時配合檢傷級數與耐心等候，把時間及資源留給緊急需要處理的病人，並強調即使實施五級檢傷分類，急診的醫護人員都會以最快速度及最好資源，給病人最周全服務。

護理師醫師
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

大豆蛋白降膽固醇？ 學者：應重新考慮

2019-05-09 13:11

油價終於要降了！估下周汽、柴油每公升調降0.2元

2019-05-09 11:49

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

夏季節電獎勵金這樣賺 台電去年發出超過10億元獎金

2019-05-09 11:34

避免患者失能加劇 衛福部擬推長照結合家醫到宅服務

2019-05-09 09:50

調查報導／北榮、中醫「感控模範生」 二手醫材風暴脫身

2019-05-09 14:37

調查報導／台大、秀傳：為病患省錢 「逼不得已」

2019-05-09 14:36

調查報導／醫材比價網形同虛設？ 健保署長：虛心檢討

2019-05-09 14:34

調查報導／二手醫材 醫改會轟衛福部：把關不嚴 嚴重失職

2019-05-09 14:28

3注頭獎1人獨得 19萬大紅包贈投注站

2019-05-09 14:20

衣服上沾滿「頭皮屑」太困擾！5妙招去屑必成功

2019-05-09 14:19

國際豬價飆、我跟漲 農委會評估向加拿大採購

2019-05-09 14:15

禁止開放加熱菸 董氏籲蘇揆抗壓

2019-05-09 14:13

調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

2019-05-09 13:28

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

受非洲豬瘟影響全球缺豬價揚 豬農：國內供需應無虞

2019-05-09 12:59

蔡焜霖歷經白色恐怖生命故事 見證人權歷史

2019-05-09 12:42

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38

影／智慧醫療再進化 長庚引AI機器人造福眼科病患

2019-05-09 12:14

AI機器人多莉 幫助病患了解疾病

2019-05-09 12:06

不要再抽籤 托育團體喊公幼2.0

2019-05-09 12:05

青少年愛喝手搖杯 減塑需從小做起

2019-05-09 12:05

影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44

新票務系統上線 台鐵擴大會員消費回饋制度

2019-05-09 10:38

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32

5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

位於下風處 雲嘉南高屏今空品拉「橘色警報」

2019-05-09 04:51

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

籤難抽、早下課 托育聯盟盼推動「公幼2.0」

2019-05-09 00:09

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

政大附中8學生染B型流感 陸續在家隔離

2019-05-09 00:08
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47

長榮航空2019夏季線上旅展 限時優惠最低2,999元起

2019-05-08 15:27

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

護理師人力荒！護專畢業生每人有5個以上工作機會

2019-05-08 18:14

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top