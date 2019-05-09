民怨「就是不想等才來急診」 護理師：不是你先到先看

2019-05-09 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



在急診室服務10多年的護理師強調，急診著重檢傷分類，並非先到先看診，呼籲民眾身體不適時，可先至小醫院或診所看診，經醫師評估後，依病況再考量是否轉診至大醫院。記者許政榆／攝影 分享 facebook 日前於台南發生20歲男子因腳趾傷到急診掛號，等20分鐘引發母親不滿上網痛罵醫院，引起網路熱烈討論，在急診室服務10多年的護理師表示，時常聽聞民眾抱怨「為何急診室要等」、「我就是不想等才掛急診的」，強調急診著重檢傷分類，並非先到先看診，呼籲民眾身體不適時，可先至小醫院或診所看診，經醫師評估後，依病況再考量是否轉診至大醫院。

擁有急診護理經驗10年、衛生福利部桃園醫院急診護理師陳思穎表示，台灣民眾就醫習慣，常常身體不適就往大醫院，以為可獲得高品質又快速的醫療服務，包括感冒、咳嗽、腹瀉、換藥等，過多輕症病患湧入大醫院急診，造成急診過度壅塞。

民國99年起推行檢傷分類制度，即是急診資深護理人員依據病患的主訴、疾病史、疾病的嚴重度及迫切性等，配合「檢傷分類概要分級表」以快速篩檢疾病的輕重緩急，來決定看診的優先順序。

因醫院處置量有限，若為了處理輕症病患，恐影響重症病患緊急處置，因此急診需落實檢傷分類，並不是民眾先來急診就先看診，而是以病情的嚴重度來決定看診次序，才能運用適當醫療資源，及時挽救重症者生命。

陳思穎建議，民眾有突發不適時，可先至小醫院、診所看診，經醫師評估後，依病況再考量是否透過轉診至大醫院，有助縮短於急診室候床時間，可減輕民眾及其家屬於急診室候床之辛勞，同時醫院也會主動提供病歷摘要及檢查報告等資料給欲前往的醫院，免去額外花費時間等待醫院安排相關檢查，可較快獲得妥適的醫療服務，養成正確就醫觀念。

為維護病人醫療照護品質，建議民眾就醫有一概念就是重症到大醫院，輕症到小醫院，同時配合檢傷級數與耐心等候，把時間及資源留給緊急需要處理的病人，並強調即使實施五級檢傷分類，急診的醫護人員都會以最快速度及最好資源，給病人最周全服務。