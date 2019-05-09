大豆蛋白降膽固醇？ 學者：應重新考慮

2019-05-09 13:11 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



吃大豆有助於降低膽固醇？大豆蛋白是一種來自大豆，不含膽固醇且飽和脂肪含量低的蛋白質。它被美國食品和藥物管理局（FDA）納入「可降低膽固醇」的食品清單中，但近期FDA分析46項研究結果後，考慮將其從清單移除。於是，加拿大多倫多聖邁克爾醫院的研究人員決定重新對那些論文進行綜合分析。

根據《每日醫學新聞》報導，FDA選擇的46項研究中，43項擁有足夠數據供研究人員分析。其中，有41項針對危害健康的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇進行研究。研究人員得出結論，食用大豆蛋白能有效降低成人體內3-4％的LDL含量。他們也表示，研究數據支持民眾多攝取大豆蛋白等植物性蛋白。

雖然3-4％並不多，但日常生活中大豆蛋白對人體的影響應該會更顯著。當人民將大豆蛋白納入日常飲食中，便可能減少攝取含有大量LDL 的食物，例如：肉類和奶製品。2010年一項研究顯示，經過這樣的操作，LDL便能減少3.6-6.0％。

不過根據《每日科學》報導，由於此次研究人員僅對FDA所參考的46項研究進行分析，且2607名受試者中，37％為男性，而大部分女性受試者已過更年期，因此得出結論可能不夠全面。

儘管如此，詹金斯博士和他的團隊表示，希望FDA在決定是否將大豆從名單中剔除前，能夠將此項研究納入參考。詹金斯博士表明，希望民眾持續將植物性飲食視為健康的選擇。

【更多精采內容，詳見 】