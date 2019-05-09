受非洲豬瘟影響全球缺豬價揚 豬農：國內供需應無虞

2019-05-09 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國內外豬價都持續攀升，台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，國外非洲豬瘟疫情造成嚴重豬肉缺口，但這缺口是全球性的，特別是中國大陸，但長期看來，應該會穩定下來，國內豬肉的供需上應該不會有太大問題。

彰化永隆牧場負責人張勝哲表示，進口肉大漲是影響價格是原因之一，「且現在台灣市場上在追豬肉」，他的毛豬都出台中肉品市場，很久沒有出桃園肉品市場，前天還是他第一次接到桃園肉品市場的調派電話。

豬農張文岳表示，世界最大的豬肉消費國與生產國都是中國大陸，美國居次，但中國大陸的量是美國的六倍，現在中國大陸因為非洲豬瘟的問題，全世界的豬肉都往大陸送，包括美國、加拿大、丹麥；台灣的豬農養豬的環境與條件越來越嚴苛，他推估，未來豬肉價格應該還會持續攀升。