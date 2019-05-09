調查報導／醫界再爆黑幕 一次性手術器械遭重複使用

可重複使用的手術器械。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

為了切除外痔的50幾歲李姓婦人，術前趴在手術檯上，醫護人員當場拆掉「雙極電外科器械」塑膠封套，意味著這是全新的，為此，她自費兩、三萬元支付此醫材費用，但果真如此嗎？

手術室裡不能說的祕密：你開刀耗材是幾手貨？

手術室裡不能說的祕密--「你開刀耗材是幾手貨？」，繼揭發達文西手術A健保數億元黑幕之後，聯合報系再次挖掘到國內自費醫療的大黑洞，眾多醫院竟不顧法令，私下重複使用一次性手術耗材，擬定消毒SOP。

儘管醫師、醫院均認為，「這為了病人著想」，但眾多手術患者卻在不知情狀況下，用了第二手、第三手，甚至第四手的醫材，除了承受感染風險，長久以來，病人信任醫師的醫病關係也遭受重大挑戰。

俗稱「雙極電外科器械」屬於一次性使用手術耗材，在食藥署藥證中，清楚寫著「單次使用器械」，但許多醫療院所卻在消毒殺菌後重複使用，記者深入追查，在健保署「醫材比價網」中可看出端倪。

一套「雙極電外科器械」費用近3萬元，但在77家提供該項自費醫材的醫療院所中，卻有32家售價低於2.5萬元，其中八家醫院低於8000元，台大醫院僅需6875元，位居低價排行榜的第九名。

最便宜的是委託彰化秀傳醫療體系所經營的台南市立醫院，患者僅需自費3000元，而價格最高的是桃園敏盛綜合醫院，自費價格高達4.75萬元，價格幾乎為台南市立醫院的16倍。

同樣醫材自費價差距大 醫院重複用可能高達10次

先不探究同樣醫材在不同醫院自費售價差距如此懸殊，低於出廠售價的醫院幾可認定重複使用此一次性手術耗材，只是各醫院重複使用的次數不一，有些五次，有些則可能高達十次。

一次性手術器械包裝上有註明只能供一位病人使用。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

大醫院幫病患省錢 重複使用竟有消毒SOP

記者親訪台大醫院大腸直腸科主任梁金銅，他不諱言地表示，台大確實重複使用「雙極電外科器械」，出發點是為了幫患者省錢，此醫材單價約3萬，依照院內手術管理委員會所討論出來消毒SOP規範，徹底消毒後，使用次數最高五次。

梁金銅說，就他所了解，在相關能量器械的重複使用上，台大醫院在使用一次性手術耗材時，重複使用機率僅約一成，但有些醫院甚至超過三成以上。

由秀傳醫療體系委託經營的台南市立醫院創下全台「雙極電外科器械」最低價紀錄，病人僅需自費3000元，秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞說，基於病人省錢的出發點，平均使用八至十次，價格才能壓到如此之低，讓每個病友都用得起。

牟聯瑞說，「重複使用一次性耗材，這是無可奈何的事」，站在醫院及醫師的立場，當然希望讓病人使用全新的手術耗材，但並非每個病家都能夠負擔得起，因此，才會消毒後重複使用。

大部分病患不知用二手貨 一次性醫材大多再使用

在北部某區域醫院手術室任職多年的陳姓護理師透露，除了骨丁、骨板、骨水泥等無法回收的醫材，以及凝血劑、止血用品等醫材，不會重複使用之外，其餘原本僅限一次使用的手術醫材，大都在消毒後多次使用。

大部分患者不知道自己使用「二手醫材」，陳姓護理師說，患者術前接受麻醉，披上手術被單，推至手術台，術後醒來怎會知道自己用過了哪些器械，而這也是部分醫院重複使用一次性手術耗材的主因。

對於部分醫院執行外科手術重複使用一次性器械，台灣內視鏡外科理事長、高雄榮總一般外科主任陳以書表示，站在學會立場，希望醫院遵守規範，單一使用一次性耗材。

陳以書坦言，好幾年前，就爆發過類似弊端，就有醫院訂出令人啼笑皆非的收費標準，第一個使用器材的患者收取50%的費用，第二名則收30%，以此類推，最後一名使用者因為感染風險最高，當然收費就最便宜。

面對醫界這項陋習，陳以書無奈地說，如果易地而處，換他是病人，當然希望醫師坦然告知細節，而不是在不知情的情況下，被迫使用二手醫材，「這樣才公平吧。」。

衛福部：只能單一使用 可開罰50萬嚴重者停業

健保署年初審閱「醫材比價網」資料，就發現部分醫院價格低得離譜，曾派人致電這些醫院，瞭解低價原因，原因就是重複使用。不過，這並非健保署業務，並未進一步督導究責，而只是打電話「瞭解瞭解」。

對於這項醫界不能說的秘密，衛福部醫事司司長石崇良說，如果醫材耗材仿單上寫著「single use」，就只能做單一使用，不得重消再用，若醫師未依照仿單操作，等同違反醫師法可開罰10萬元以上、50萬元以下罰鍰，嚴重者可要求停業。