重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫使用內視鏡剪刀將毛修短，並將毛根拔除。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 高雄市一名男子因罹患下咽癌開刀，病癒後喉嚨癢癢的、且會咳嗽不停，醫師診斷發現，病患喉嚨內竟然長出鬍子，後來以電燒方式破壞毛囊解決不適。義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫表示，病患之前以下巴皮瓣進行下咽重建手術才會導致此現象，真的很罕見。

60歲男子有抽煙、喝酒與吃檳榔習慣，醫師診斷罹患下咽癌第4期，後來接受喉嚨下咽重建手術，手術團隊取下巴肌肉皮瓣進行重建，術後半年左右，男子開始覺得喉嚨內有異物感，常常會癢癢的，尤其嚥口水時相當明顯，常常咳嗽不停。

這名男病患前往義大醫院耳鼻喉科看診，醫師透過內視鏡發現，手術重建部位出現許多毛髮，竟是之前重建手術時使用的皮瓣長出鬍子，輾轉轉至消化系內視鏡科治療。

義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫表示，此類手術會選擇下巴皮辦或大腿內側皮辦進行手術，兩者均會長出毛髮，因下巴皮瓣比較薄，較不會出現堵住或吞咽困難，手術好操作，所以選用下巴皮瓣來治療；醫師當時有考量到鬍子問題，刻意取用靠近脖子側的部位，不過後來還是無法避免長鬍子的問題。