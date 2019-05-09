親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

重建手術用下巴皮 喉嚨內竟長出鬍子 害他咳不停

2019-05-09 12:38聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫使用內視鏡剪刀將毛修短，並將毛根拔除。記者徐白櫻...
義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫使用內視鏡剪刀將毛修短，並將毛根拔除。記者徐白櫻／攝影
分享
高雄市一名男子因罹患下咽癌開刀，病癒後喉嚨癢癢的、且會咳嗽不停，醫師診斷發現，病患喉嚨內竟然長出鬍子，後來以電燒方式破壞毛囊解決不適。義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫表示，病患之前以下巴皮瓣進行下咽重建手術才會導致此現象，真的很罕見。

60歲男子有抽煙、喝酒與吃檳榔習慣，醫師診斷罹患下咽癌第4期，後來接受喉嚨下咽重建手術，手術團隊取下巴肌肉皮瓣進行重建，術後半年左右，男子開始覺得喉嚨內有異物感，常常會癢癢的，尤其嚥口水時相當明顯，常常咳嗽不停。

這名男病患前往義大醫院耳鼻喉科看診，醫師透過內視鏡發現，手術重建部位出現許多毛髮，竟是之前重建手術時使用的皮瓣長出鬍子，輾轉轉至消化系內視鏡科治療。

義大醫院消化系內視鏡科主任王文倫表示，此類手術會選擇下巴皮辦或大腿內側皮辦進行手術，兩者均會長出毛髮，因下巴皮瓣比較薄，較不會出現堵住或吞咽困難，手術好操作，所以選用下巴皮瓣來治療；醫師當時有考量到鬍子問題，刻意取用靠近脖子側的部位，不過後來還是無法避免長鬍子的問題。

王文倫表示，治療方式是使用內視鏡剪刀將毛修短，再將毛連根拔除，最後用熱活檢鉗徹底破壞毛囊才得以完治，病患不再狂咳不止。

男病患喉嚨內長出鬍子，每次嚥口水會有搔癢感，甚至會咳嗽不止。記者徐白櫻／攝影
男病患喉嚨內長出鬍子，每次嚥口水會有搔癢感，甚至會咳嗽不止。記者徐白櫻／攝影
分享

手術醫師義大
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34

缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

大豆蛋白降膽固醇？ 學者：應重新考慮

2019-05-09 13:11

油價終於要降了！估下周汽、柴油每公升調降0.2元

2019-05-09 11:49

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

夏季節電獎勵金這樣賺 台電去年發出超過10億元獎金

2019-05-09 11:34

避免患者失能加劇 衛福部擬推長照結合家醫到宅服務

2019-05-09 09:50

公開談痛痛女孩病情 林淑芬：醫師嚴重違反保密原則

2019-05-09 13:00

受非洲豬瘟影響全球缺豬價揚 豬農：國內供需應無虞

2019-05-09 12:59

蔡焜霖歷經白色恐怖生命故事 見證人權歷史

2019-05-09 12:42

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影／智慧醫療再進化 長庚引AI機器人造福眼科病患

2019-05-09 12:14

AI機器人多莉 幫助病患了解疾病

2019-05-09 12:06

不要再抽籤 托育團體喊公幼2.0

2019-05-09 12:05

青少年愛喝手搖杯 減塑需從小做起

2019-05-09 12:05

影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44

新票務系統上線 台鐵擴大會員消費回饋制度

2019-05-09 10:38

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32

5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

位於下風處 雲嘉南高屏今空品拉「橘色警報」

2019-05-09 04:51

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

籤難抽、早下課 托育聯盟盼推動「公幼2.0」

2019-05-09 00:09

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

政大附中8學生染B型流感 陸續在家隔離

2019-05-09 00:08

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

蔡英文：護理人員 不該背負無限責任

2019-05-08 23:49

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

健康你我他 ／老薑泡腳 換來一夜好眠

2019-05-08 23:49

記憶力變差 不一定是失智症

2019-05-08 23:49

會呼吸、會噴血…3D列印超擬真胸腔 讓醫師模擬手術

2019-05-08 23:49

自行車道路寬 最快明年底修法縮窄

2019-05-08 23:48

教育部DOC職人 返鄉用「炸棗」勾起澎湖遊子心

2019-05-08 22:33

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

彰縣滅C肝 醫師下鄉到各地洗腎室看診

2019-05-08 22:18
看更多

熱門文章

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市　全台6間一次收光光

2019-05-09 11:40

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

假日列次也掛蛋 新自強號站票續賣

2019-05-09 00:15

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

全台今有陣雨 白天氣溫小回升

2019-05-09 04:49

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

免費送200顆蛋撻！冰鎮奶茶始祖「太興茶餐廳」10日登台　特搜叉燒必點

2019-05-08 16:56

逃票每年損失九千萬 台鐵局長：民眾要守法

2019-05-09 10:25

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

喝酒臉紅還貪杯 小心罹癌風險大增40倍

2019-05-08 23:49

星巴克「布丁百匯星冰樂」超復古 喝一口回昭和時代

2019-05-08 21:32

男子有主動脈瘤 中台灣第一例多重分支主動脈支架手術

2019-05-08 22:19

【生活趣聞】伍華英／兒媳太勤快，婆婆有危機？！

2019-05-09 06:00

每日星座運勢／雙魚熱情高漲有活力 旺旺的愛情運

2019-05-09 00:00

僅限18人！嘉明湖舉辦嘉明湖手作步道工作假期 即日起開放報名

2019-05-08 19:46

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

把背扣帶穿到變「花邊」 邵雨薇自曝內衣糗事

2019-05-08 17:20

「笑臉雞蛋糕寶寶」擠蒸籠藏身士林小店 萌翻IG打卡熱

2019-05-08 19:09

敷面膜「挑對時間」更有效！5大技巧讓越敷越年輕 曬後敷臉會爛掉

2019-05-08 20:11

【心情點滴】楊雅蓉／蝴蝶桌

2019-05-09 06:00

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／你可以大聲呼救

2019-05-09 06:00

長榮航空2019夏季線上旅展 限時優惠最低2,999元起

2019-05-08 15:27

晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

今有雨勢氣溫偏涼 周末各地好天氣

2019-05-09 09:06

美容小家電 4成恐愈用愈臉黑

2019-05-09 00:08

台企銀徵才 起新最高48.7K

2019-05-08 17:24

上班族薪情仍差 45%想兼差、34%想當網紅

2019-05-08 14:31

護理師人力荒！護專畢業生每人有5個以上工作機會

2019-05-08 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top