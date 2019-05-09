缺貨造成國際豬價狂飆 我國跟漲

2019-05-09 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中國大陸受到非洲豬瘟疫情的影響，向國際大量採購豬肉，國際豬肉價格大漲，連帶台灣一併追價，導致豬價短期內攀升。圖／豬農提供 分享 facebook 中國大陸受到非洲豬瘟疫情的影響，向國際大量採購豬肉，國際豬肉價格大漲，連帶台灣一併追價，導致豬價短期內攀升。農委會推估，現在只是起步，5月中下旬不排除上看80元，為了因應未來可能的供應短缺。農委會表示，未來若影響到民生，將釋出庫存，並指示中央畜產會評估向加拿大採購豬肉的可能性。

根據中央畜產會的資料顯示，5月8日毛豬每公斤平均批發價78.24元，冷凍豬肉(進口)每公斤平均批發價75.41元，整體平均為77.7元。

每年春節到清明期間，是各類畜產品的消費淡季，價格也相對低迷，今年春節過後，毛豬價格一度跌到61.49元，清明後緩慢回收到70元左右，但5月才開始，國內豬價已一路攀升到77.7元。

農委會副主委黃金城表示，整體的國內毛豬價格，往年都在每年的第17周是價格最低點，然後逐漸往上攀升，爬到中元節前為豬價最高峰，現在卻提早一個月反映價格。

「這問題真的很麻煩。」黃金城說，在還沒有感染非洲豬瘟前，中國大陸是全世界最大的養豬國家，中國大陸的毛豬在養量有4.5億頭、屠宰量有7億多頭，幾乎全世界五成的豬都在大陸，豬肉大多都自給自足；但感染非洲豬瘟後，大陸缺豬肉，就到國際大量購買，即使是中美貿易戰開打，但美國的豬肉還是有其他中轉的辦法進入大陸，現階段在國際上豬肉並不好買，價格上揚，也連帶拉動國內的豬肉價格上漲。

黃金城表示，此外，國內防治非洲豬瘟疫情，推出許多強化措施，台灣黑豬少了幾千頭，同時也進行老母豬淘汰千頭，加上養豬戶沒有意願擴大增養，甚至還稍稍減養，對於國內毛豬供應也會有影響，5月底將進行最新的養豬頭數調查。