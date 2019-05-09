影／智慧醫療再進化 長庚引AI機器人造福眼科病患

2019-05-09 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



「Hello Dolly！」這句話不是電影情節，而是智慧醫療再進化。長庚醫療體系致力落實「醫病共享決策」，今年針對糖尿病所出現眼睛黃斑部病變等問題，推出AI衛教機器人Dolly（多莉），具語音雙向對談功能及相關資料衛教資料庫，同時連結眼科醫病共享決策平台，有助提升醫師、患者間對於病程掌控度，促進醫病關係外，還能透過風險找出高風險病患。上線3個月來，已助百位患者風險把關。

55歲的謝小姐是糖尿病引發黃斑部病變的病患，她說因視力良好，從未想過血糖壓迫問題會入侵眼睛，後來發現有時看不清楚，才警覺眼睛已出問題。接觸AI機器人多莉3個月下，發現只要靠講話詢問就能獲得黃斑部病變資訊，包含疾病成因、說明、治療方式等，讓她很驚訝。讓她在與醫師碰面前，能初步掌控自己病況，以便看診時跟醫師更有效討論治療方案。

長庚醫院眼科視網膜科主任黃奕修表示，醫院近年致力研發糖尿病黃斑部病變的自動化照護，希望使患者不僅只有看診時的幾分鐘外，出診後也能獲得能更完整、連續的個人醫療照護。其資料庫歷時近10年，是以病人治療問卷回饋彙整而成，因此更能夠貼近糖尿病黃斑部病變患者的生活。

黃奕修舉例，病患在離開診間後，若需追蹤病情或治療到哪階段，只要連結到系統都能提供更新資訊，來符合其個人諮詢需求。