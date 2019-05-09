青少年愛喝手搖杯 減塑需從小做起

2019-05-09 12:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「台灣有9成青少年會喝手搖杯，且他們大多還是會跟店家拿吸管。」金車文教基金會8日公佈青少年「節能減碳」報告，執行秘書陳建志表示，僅有2成青少年會自備提袋跟環保吸管，他呼籲學校能更加普及相關課程，讓青少年了解為何要減碳、減塑與垃圾減量。

陳建志說，台灣已規定從2020年起有開發票的餐廳不能提供吸管；2025全面禁止使用吸管，可是台灣的青少年卻還沒準備好，對於台灣的限塑政策與能源佔比都不清楚，有3成的受訪對象甚至直接表示不知道任何台灣的能源政策，他們希望學校能更加普及相關課程，讓青少年了解為何要減碳、減塑與垃圾減量。

而根據調查，青少年主要獲得節能減碳的知識來源為老師講授（6成）與網路媒體（5成），因此老師也扮演非常重要的角色，隨著十二年國教將「環境教育」列為重要議題之一，國家既然希望培養具有環境素養的公民，就要從正確的生活習慣開始做起，讓台灣可以有效減排、垃圾減量。

垃圾減量需從教育著手

現場也請國立北市大附小衛生組長許沛琳分享經驗。她表示，接任衛生組長，接觸到相關官方政策後，才對許多環保政策有更多了解。她在去年園遊會後發現活動製造很多垃圾，小朋友清理的時候也叫苦連天，因此突發奇想，不如在今年園遊會將減塑、垃圾減量的觀念帶入，並邀請全校師生與家長一起參與。

她提到，在今年園遊會前，校方透過與家長的Line群還有教師例行會議積極宣導攜帶環保餐具，再加上許多獎勵措施雙軌並行下，跟去年相比減少了1半的垃圾量，成效非常明顯。

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