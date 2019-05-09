不要再抽籤 托育團體喊公幼2.0

2019-05-09 12:05 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「長照有2.0，公幼為何沒有升級版的『公幼2.0』？」托育政策催生聯盟召集人劉毓秀8日於記者會表示，現行公幼不僅一籤難求，下午4點就放學、有3個月寒暑假，收托時間等都與雙薪家庭不符的需要。她呼籲，政府應盡速推動公幼2.0以改善現況。

三方共好模式

劉毓秀表示，公幼2.0可創造幼兒、家長、教保員三方共好，不僅收托時間正常化，符合雙薪家庭需求，也可將調撥給營利業者的經費挪至教保人員，保障教保員待遇。她提到，公幼2.0所需經費大約等於準公共化政策5年480億元，但三方共好效益更大，她呼籲政府，2024年公托幼兒7成才是有效的政策作為。

「有托育等於沒托育！」家長代表王百芳說，公幼雖有課後留園制度，但實際上老師都不希望小孩留園，且公幼寒暑假只開一個月，對於無後援的雙薪家庭來說，解決課後托育與寒暑假問題，唯有送安親班。她質疑，政府現行的公托政策是在扯家長後腿。

政策不符現況

婦女新知基金會倡議部主任周于萱表示，現行公幼邏輯是父母雙方有一人可幫忙照顧，所以托育時間短，但政府心知肚明現行政策根本不符現況。主計處資料統計，女性近20年勞動參與率越來越高，雙薪家庭趨勢不可逆，公幼政策卻仍停留在舊思維，設立公幼違背托育公共化的目的。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，以公幼為基礎的2.0版具體有兩大改革方向。一是改革人力，讓公托教師工時回歸勞基法，補足教保員人力，改善缺乏人力輪班的問題，便可拉長家長接送時間。再者，大部分經費由地方政府改為中央出資，中央可從許多弊端的準公共托的經費移來做公幼2.0。

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