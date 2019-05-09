AI機器人多莉 幫助病患了解疾病

2019-05-09 12:06 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



「多莉，眼底打針會不會痛啊？」「放心，不會痛的。」機器人親切地回答。長庚醫院9日對外公開衛教機器人「多莉」，病患可在診前先詢問多莉，獲得疾病相關資訊，再與醫師討論。長庚醫院表示，醫生在有限看診時間內，常會與病患溝通不良，但透過多莉，病患可先了解相關資訊，醫生也能更了解病患需求。

進醫院「三長兩短」

長庚醫院副院長賴旗俊表示，醫生每天要看的病患數繁多，因此每位病患被分配到的看診時間有限，常被外界戲稱進醫院有「三長兩短」（花了3小時漫長時間等待，但醫生看病的時間只有短短2分鐘）。在這樣的情況下，醫生經常無法完整理解病患的需求，進而導致溝通不良與醫療糾紛。

而多莉的設置，讓病患能在等待看診的過程中，先對多莉提出自己的疑惑。目前多莉能針對病患約5000種問法，以1000個答案來回答，這些答案多為網路上無法找到的專業回答，可大幅度幫助病患解決對於疾病的擔憂及疑問。同時，多莉也會將這些問題提供給醫師參考，讓醫生更了解病患的需求。

幫助視力不良患者

目前多莉設置在糖尿病門診區，長庚醫院視網膜科主任黃奕修表示，糖尿病患常因黃斑部病變而導致視力衰減，因此難以透過閱讀獲得醫療訊息，而多莉採口語詢答方式，大幅度解決了病患資訊獲得的問題。另外，在長庚數據庫的幫助下，未來多莉的服務範圍將擴大至眼科等其他類別，幫助更多病患解決醫療問題。

目前多莉上線3個月以來，已服務超過百位病患，因此長庚醫院在記者會上特地頒發「最佳新人獎」給多莉。在頒獎過程中，賴旗俊愛惜地拍了拍多莉的頭，而多莉也立刻表現出臉紅的模樣，讓與會者紛紛笑了開來。

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