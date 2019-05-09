就算被騙也寧願相信！「與笨蛋共事易心臟病發」

2019-05-09 12:34 聯合新聞網 綜合報導



職場中若遇到「豬隊友」，真的會讓人氣到心臟病發作嗎？ 圖／Ingimage 分享 facebook

職場生活的困難之處，不只限於工作內容本身，有時人的問題更讓人頭痛。一則標題為「與蠢人共事易爆心臟病」的新聞報導瘋傳十數年，原因恐怕就是太多人心有戚戚焉了。

根據香港《東方日報》2003年的報導，一份來自瑞典的研究報告指出，笨同事就像香菸、油膩食物一樣，對健康有害，因為他們在公司做的蠢事會讓人壓力升高，甚至導致心臟病發作。

報導中寫道，瑞典林德伯格大學醫療中心的研究人員表示，心臟病發的頭號主因就是壓力，他們研究的500名心臟病病患中，只有3成8生理上具有誘發心臟病的高危險因子，換言之，竟有高達6成2是低風險患者，而這些人的共通點是──病發前12小時內曾受「蠢同事」刺激。

研究員透露，幾乎所有的低風險病患都抱怨，他們的蠢同事連怎麼從停車場走到公司都不知道，例如有一名女性患者，就因為助手把公司重要的稅務資料送進碎紙機而送醫急救。

「大多數人處理蠢事的技巧都很差」，研究員表示，相較於可以控制的菸癮和飲食習慣，許多人對於笨同事的所作所為總抱持「無能為力」的想法，並且也會因為同情他們、幫忙善後，而讓自己的工作加倍，因此持續壓抑著不滿情緒，直到心臟承受不了而病發。

然而，這則引起眾多共鳴的報導，其實早被證實是一則假新聞，原始來源是《世界新聞週報》（Weekly World News）2002年的一篇文章，此媒體是以娛樂、八卦為主的小報，事實上「瑞典林德伯格大學醫療中心」這個機構並不存在。一則假新聞會如此轉傳十多年不停歇，只能說實在太符合廣大上班族的心境了。