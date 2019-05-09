3注頭獎基隆一人獨得 幸運兒包的大紅包他全捐了

2019-05-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台彩今年4月10日今彩539頭獎，共開出3注，全在基隆成功一路金成功投注站開出，幸運兒一人獨得2400萬元，這名幸運兒包19萬大紅包給投注站，投注站今天全捐了。台彩公司總經理蔡國基今早到基隆見證善的循環，他說，母親節快到了，可以買彩券送媽媽，「說不定下個頭獎得主就是你！」

台灣彩券公司蔡國基指出，這位幸運的中獎人在領獎後特別包了19萬大紅包，給「金成功投注站」，投注站老闆非常有愛心，收到紅包後決定全捐了，將這份好運回饋給需要幫助的基隆鄉親，除了捐贈12萬元給基隆市大光兒少之家，幫助流離失所的孩子，也透過當地里長發放白米協助光華里、朝棟里的弱勢族群，他很感動。

蔡國基今早特別至「金成功投注站」致贈頭獎商店獎牌，投注站老闆也特別邀請醒獅團熱鬧開場，現場還準備100份「今彩539」彩券，與大家分享喜氣。

蔡國基指出，這位獨得3注「今彩539」頭獎的中獎人，是位60多歲的男性，幾乎每期都會買彩券，過去曾中過「今彩539」的貳獎2萬元。

這次中獎的買法也十分持別，他先是用電腦選號購買1注，看了號碼突然很有感覺，覺得是財神爺給他的暗示，因此再用自選的方式重覆購買了2組相同的號碼，一口氣抱走3注「今彩539」頭獎，共抱走獎金2,400萬元。

「今彩539」每注頭獎獎金為800萬元，但為避免因開出熱門號碼，造成頭獎獎金支出過多而影響公益彩券盈餘，該遊戲頭獎總獎金設有上限2400萬元，如單期頭獎中獎注數超過3注，則由所有頭獎中獎人依中獎注數均分2400萬元。

他們觀察消費者的購買習慣發現，部分彩迷習慣就相同的選號一次購買3注，除了有機會獨得3注頭獎2400萬元外，當單期頭獎開出注數超過3注時，一次購買3注者也會比其他中獎人分得更多獎金。