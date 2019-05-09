才開幕4個月！肉多多「超越水產」火鍋超市 全台6間一次收光光
主打「大份量肉盤」的肉多多集團，在2018年年底推出全新品牌「超越水產」，搶攻時下流行的火鍋超市市場。但是僅短短4個月，就傳出全台6間門市已通通於4月底結束營業的消息。
強調民眾可以自行挑選食材、分門別類購買的火鍋超市，乃是「祥富水產」所帶起的飲食新型態，成功吸引消費者青睞。在此波風潮之下，包括海霸王、馬辣、肉多多等多個餐飲集團均紛紛投入火鍋超市市場，創立前鎮水產、東吉水產、超越水產等品牌，加上許多獨立品牌，讓消費者選擇眾多。
由肉多多集團所創立的超越水產，強調在店內設有水族箱，現場供應波士頓龍蝦、蛤蠣等活體海鮮，僅在2個月就開設6間門市，包括雙北、桃園、台中與台南均有分店，展店迅速。業者在今年3月初受訪時還曾透露，單間店營業額可達400萬，計畫2019全台展店10家，營收目標上探5億，但卻在4月底就已全面歇業。
肉多多指出，主要是因下半年有海外展店計畫，而超越水產的活體海鮮與當地法規在配合上卡關不少，所以才決定專心發展肉多多品牌。至於營業額部份，業者保守估計「還好，小賺一些」。6間歇業的門市中，除了台中公益店與台北南京店因租約因素而不再續約外，其他4間超越水產均會轉型成為肉多多火鍋，而肉多多今年也預計達到全台50間分店的目標，並於年底於海外展店5間。
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