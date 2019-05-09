影／高鐵便當再換新裝 十大超美秘境陪你用餐

2019-05-09 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



設計雅致又充滿在地元素的便當盒蓋，一向是高鐵便當的一大特色。為增添用餐趣味，台灣高鐵公司推出新版高鐵便當盒蓋，以豐富色彩融入文創設計，藉由水彩繪製台灣各地著名的景緻，暈染的質感，呈現出秘境氛圍，同時，配合本次便當盒蓋改版，便當配菜也因應季節進行調整，延續採用當季、非基因改造的在地五行疏菜，讓旅客吃得美味、精緻又養生。

高鐵說，新版高鐵便當盒蓋透過文創設計呈現台灣多處幽雅景點，包括野柳地質公園的女王頭、淡水漁人碼頭情人橋、苗栗龍騰斷橋、南投清境農場、彰化八卦山大佛、嘉義阿里山神木與火車、台南安平古堡、高雄愛河、墾丁公園鵝鑾鼻燈塔，以及外島蘭嶼拼板舟等十大秘境；透過台灣景點意象的設計，希望讓旅客在享用美味便當的同時，更能神遊秘境，增加用餐趣味。

高鐵表示，便當從營養均衡的角度設計菜色，全部採用經過嚴格食安把關以及非基因改造的食材，並選擇環保吸水透氣的木質餐盒包裝，保留每一顆米粒的飽軟香Q以及菜色各自的風味、口感，提供旅客搭車時更美味、方便的餐食選擇，於午、晚餐時段在高鐵全線車站及列車上限量供應，每個售價100元。

高鐵提到這次便當有三種口味，香滷肉排、香烤雞腿排及山藥蔬食；兩種葷食便當皆使用去骨肉排為主菜，分別以滷、烤烹煮取代高溫油炸，配菜及素食便當則使用當季、非基因改造的五行蔬菜，以汆燙或清炒健康的烹調方式呈現食材原貌，入口自然清爽。