新票務系統上線 台鐵擴大會員消費回饋制度

2019-05-09 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵第四代票務系統4月23日正式上線，新會員制在該日起實施，祭出三項擴大優惠措施，包含大幅降低累積點數計算限制、會員點數可直接折抵消費金額，並取消兌換門檻、增加會員消費累積點數項目，旅客可多加利用。

為吸引旅客加入新票務系統會員並持續消費，台鐵調整會員消費回饋制度，提出以下三項擴大優惠措施：

一、大幅降低累積點數計算限制

會員購買對號列車車票或網購商品後，單張（項）車票（商品）實付金額每50元即可累積一點，取消舊制單程乘車距離須達100公里以上之消費累積點數門檻，增加中短途旅客（如台北至宜蘭、桃園或台南至高雄等）累積點數之機會。

二、會員點數可直接折抵消費金額，並取消兌換門檻

會員累積點數每兩點即可折抵消費金額一元（最高可折抵單價30%），並取消舊制須累積500點才可使用兌換車票的門檻限制。新制500點可折抵消費金額250元，會員可自訂折抵金額分次使用；舊制500點至多兌換227元車票1張（以自強號票價100公里計），若未達500點則無法使用。

三、增加會員消費累積點數項目

新增訂票訂便當、網購鐵路商品等，不再侷限購買車票，消費累點項目多元化，選擇性及誘因均大幅增加。