避免患者失能加劇 衛福部擬推長照結合家醫到宅服務

2019-05-09 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



當失能者嚴重不良於行，照顧者難協助出門就醫或復健，可以預見其健康狀況與失能程度將漸漸走下坡。有鑑於此，衛福部擬推動居家失能個案家庭醫師照護方案，針對第二級至第八級居家失能者，規劃醫師、護理師或個案管理師定期家訪，進行個案健康與慢性病管理。這項規劃本周二已送行政院審查。

立法院衛環委員會今邀請衛福部就「長期照顧十年計畫2.0執行情形、困境及未來規劃」進行專題報告。衛福部次長薛瑞元表示，為預防失能者的慢性病惡化、失能程度加劇，因此衛福部構想結合長照與家庭醫師制度，建立居家失能個案長照與醫療整合的照護網絡。

在這個新構想中，針對縣市照管中心評估為第二級至第八級居家失能者，由醫師每六個月開立意見書，提供照管專員或A級單位個管專員作為照顧計畫擬定的參考。針對其中有需要的人，進一步規劃醫師、護理師或個案管理師定期家訪，進行個案的健康與慢性病管理，以提供更完整、更具持續性的照護服務。

不過，立委李彥秀表示，患者過去長期以來的病摘與診斷書都由各專業科別主治醫師開立，衛福部規劃讓家庭醫師寫意見書，這份意見書是否能取代患者過去主治醫師的意見？這還需要衛福部多加思量。對此，薛瑞元說，醫師意見書僅提供照顧機構與照顧人員參考。

長照2.0僅補助居家式及社區式服務，需要住宿式機構服務的民眾則可能面對經濟壓力，或是因資源分布不均而使用不到。

薛瑞元說，目前住宿式機構資源不足、不均，全台的護理之家、老人福利機構與榮民之家等住宿式機構占床率為八成，推估部分地區民眾因城鄉資源分布不均而不易取得資源。為此，衛福部本月3日公告獎助布建公共住宿式機構，預計自長照基金編列50億元，今起五年內針對資源不足的50個區域新布建5000床。