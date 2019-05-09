世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 09:04 聯合新聞網 文章提供／遠見



全球去年約有15億人出國，這些人踏上世界的各個角落。然而，不守規矩、沒公德心、隨意插隊、大嗓門喧嘩、亂丟垃圾、隨意吐痰、隨意帶走飯店用品、酒後失態等荒謬的狀況，卻是令許多在地居民無法接受的陋習。圖／pexels 分享 facebook 隨著地球村概念興起和全球旅遊業蓬勃興盛，愈來愈多乘客會定期搭乘飛機出差或旅遊，藉著踏上不同的國土、體會異地的生活氛圍，吸收、汲取屬於最道地的文化衝擊，那是旅遊上最大的享受，也是能忘卻煩憂的適切。

根據飛航網站《flightradar24》的調查統計大數據，全世界、每天、每分鐘在空中飛行的架次，至少高達1萬2000架以上，而全球日均航班（一整天總共起降的次數）更整整超過12萬架次──忙碌的航線成了交織你我夢想的樞紐，它也讓不同種族和身分背景的人們，有了更多互動之機會。

調查發現，全球去年約有15億人出國，這些人踏上世界的各個角落。然而，不守規矩、沒公德心、隨意插隊、大嗓門喧嘩、亂丟垃圾、隨意吐痰、隨意帶走飯店用品、酒後失態等荒謬的狀況，卻是令許多在地居民無法接受的陋習。

《scmp》便羅列了6個最不受歡迎的國家，當然這只是個普世現象、並非所有人都應該被貼上標籤，但也許下回你我在出國之前，也應該維持好國際形象才是。

被我們譽為「戰鬥民族」的俄羅斯人本身個性就非常強悍，他們的民族性強、防備心高，且大多個性冷漠、幾乎都不面帶笑容、面對陌生人也不會擺出友善的態度，因此對異國的在地人來說，他們實在有些難以親近。

有趣的是，俄羅斯人本身就會帶有點「反正不會有人喜歡我」的想法，更是不苟言笑的實踐者，這對許多東歐的人民感受最深；調查更發現，有42％的俄羅斯人，認為自己的同胞本身就是最差勁的遊客。

外媒報導，以色列人以粗魯、不耐煩、吵鬧和持有毒品聞名，他們甚至會常常爭論飯店的價格、惡意殺價、欺騙他人等狀況也層出不窮，這讓以色列人的境遇愈來愈面臨困境。

《Lonely Planet》上知名的以色列作家就分享，「旅行時最糟糕的感受就是入住酒店時，當拿出的護照被對方發現是以色列人後，面帶的笑容就隨即消失。」不過他也希望平反，「許多出國的年輕人，其實大部分都是剛完成服兵役的任務，並在退伍後犒賞自己，雖然反社會的行為偶爾會出現，但其實不會太過糟糕。」

4、美國人（American）

對標準的白種美國人而言，也許少部分的人先天上還帶有點種族歧視，這些人在度假時會期待別人依照他們的準則做事，如果對方不願意，多給一點小費他們也在所不惜。

也因為較為崇高的處世態度，美國人對於中南美洲的當地居民來說，有時確實會不受尊重。但隨著觀念的開放和改變，這樣的刻板印象有愈來愈好轉的趨勢。

德國國旗。圖／pexels 分享 facebook

德國人把酒當水喝的習慣早已舉世知名，許多男人也不吝挺著大啤酒肚，就在飯店大廳悠悠地閒晃，也許某些英國奧客會假裝食物中毒，但對德國人來說，他們早已把每日的抱怨變成一種習慣。

像是到了一間飯店，若菜單品項太過單調，或房間實際上的擺設、提供的服務明顯與官網不同，他們可能會提出理賠的要求。就有專欄作家說，「德國人非常認真看待他們的假期，任何細節的蛛絲馬跡都不放過──除了風景。」

2、英國人（British）

英國遊客。圖／pexels 分享 facebook

英國人普遍禮貌、友善、體貼，溫柔的外表下有著引以為傲的紳士態度，但當他們幾杯黃湯下肚，打著赤膊在街道上喧嘩、在飯店或酒吧外胡鬧，這種現象可是常有的事。

舉例來說，克羅埃西亞（Croatia）的城鎮赫瓦爾，該地市長就非常討厭英國人的胡鬧，他就曾對在公開場合喝酒的英國人罰款700歐元；葡萄牙（Portugal）警察也曾在英國人聚集的夜店外對空鳴槍，警告那些騷亂的英國人。

1、中國人（Chinese）

香港媒體報導，大陸遊客為求照片新穎，會爬到樹上拍照，導致樹上開滿了「中國大媽」。星島日報 分享 facebook

在排隊的場合公然插隊、爭先恐後；在飯店自助用餐區取餐時，直接用手拿取食物或一口氣取了大量卻吃不完、偷偷塞進包包內；為了跟某些景點、地標物合照跨越規定的圍籬；在餐廳內大肆喧嘩、不斷打包食物；亂丟垃圾、隨意吐痰、「OOO到此一遊」的刻字……這些中國遊客層出不窮的現象，也許台灣人最能感同身受。

然而，這可不只是單單台灣人這麼認為，對世界各國來說，中國人往往都帶來不好的印象，也成了全球公認最沒有素質的遊客。

像是在機場大聲對著機組員咆嘯謾罵、在公共場所隨地小便、撿走當地物品做為紀念的現象層出不窮、也上了不少新聞──但中國旅遊團的消費力卻十分可觀、出國人數又多，漸漸形成一種令人又愛又恨的印象──因為他們大手筆的採購，往往成了該地的產業救星，用財大氣粗的方式形容再貼切不過。

（作者／魯皓平 本文出自2019.05.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）