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母親節天氣好轉 彭啟明：開始有點夏季悶熱的型態

2019-05-09 07:32聯合報 記者董俞佳╱即時報導

今天仍然是有陣雨的天氣，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，天氣類似過去兩天的天氣，不過北方冷高壓再度南下，新的一波微弱鋒面接近台灣，整體環境仍受到東北風、南方雲系東移的影響，斷斷續續、稍不穩定的雨勢將持續到周五上半天，全台灣都有下雨的機會，不過不是整天都有雨，屬於陣雨的類型，早晚也較為明顯，但還是要留意是否有些小系統在台灣海峽發展。

彭啟明說，要有明顯改變會在周末，整個東北風會減弱，水氣也減少，逐漸轉為偏東風到東南風，陽光也會露出，東半部有些地形陣雨，西半部靠山區有午後陣雨發展，溫度也明顯回溫，各地中午高溫都有機會在30度上下，明顯轉趨悶熱，和這幾天較涼天氣明顯不同。

彭啟明說，大致上，今年母親節的天氣較為穩定，只是和這幾天偏涼，像是春雨的天氣型態很不相同，逐步轉為西南風，提醒安排母親節活動，如果在戶外，穿著上要留意，不能用這兩天的穿著來搭配，開始會有點夏季悶熱的型態。

下周開始受到偏西南風的影響，彭啟明說，過去幾天在東南亞已經有明顯大片落雷閃電，是否延伸過來台灣附近，仍有待觀察，但整體環境是逐漸有利午後陣雨，溫度也將轉為悶熱的型態，要留意這轉變。

彭啟明說，下周四五後，還是要看鋒面系統的何時接近，目前的變動幅度還頗大，還需要觀察，5、6月最重要的主角就是要看梅雨鋒面何時會發展，未來一周可能有點暫歇空間，未來就要看5月下旬如何發展，預期將逐漸有機會轉趨不穩定，有利梅雨鋒面發展。

至於昨天在關島附近的熱帶性低氣壓，發展不起來，已經降為一般熱帶性低氣壓，彭啟明說，這個季節有颱風發展很正常，但要來台灣的機會還是偏低，不用過於擔心，不過5、6月的汛期，該有的演練及準備還是不可少，這不是靠政府的演習而已，居家、社區或企業其實都該有些準備。

周末溫度也明顯回溫，各地中午高溫都有機會在30度上下，明顯轉趨悶熱，和這幾天較涼...
周末溫度也明顯回溫，各地中午高溫都有機會在30度上下，明顯轉趨悶熱，和這幾天較涼天氣明顯不同。本報資料照片
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彭啟明梅雨
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