5月颱侵台機率低 吳德榮：主因是西風帶尚未北撤

2019-05-09 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，原位於關島西南方的熱帶性低氣壓，昨已降為一般低壓，暫無發展；而位於關島東南方的熱帶性低氣壓則緩慢發展中。根據今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，受太平洋高壓南緣的導引，未來24小時，以西北至偏西行進。

他說，根據歷史紀錄，5月颱侵台機率很低；主要原因是5月西風帶尚未北撤，任何在菲律賓東方的颱風，向台灣接近時，很容易進入西風帶，轉向東北遠離。而8%的侵襲機率，主要是在南海的颱風，受到西南氣流導引而至台灣 (例如2006年「珍珠」颱風，侵襲金門)，但次數不多，百餘年(1911至2018)來僅發生過9次。

他表示，今、明兩天鋒面強度增強，水氣增多，各地有陣雨；因大氣不穩定，有小範圍雷雨發展的機率。氣溫逐日小幅回升，北台灣仍偏涼。今天北部氣溫約20至24度、中部21至27度、南部22至30度、東部20至27度。