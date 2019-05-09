立夏已過春夏養陽 醫師建議多吃紅色食物

2019-05-09 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



24節氣的立夏剛過，雖進入梅雨季，但也進入陽氣最盛、萬物繁茂的季節。中醫師表示，立夏後飲食原則是「春夏養陽」，養陽重在養心，可多吃紅色食材，如番茄、紅蘿蔔等，有助體內生血、活血。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，「黃帝內經」記載：「夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。」意指從立夏開始的夏季，是一年中陽氣最盛，萬物繁衍最茂盛之季，也是人體新陳代謝旺盛的時期。

從中醫角度，季節和五行五臟對應，夏季屬火，對應的臟腑為心，夏日酷暑，晝長夜短，氣候乾燥，汗液大量流失，體溫上升致心浮氣躁，因此透過睡眠、運動、飲食等方式來養心、消暑，有助夏日養生。

陳潮宗說，就中醫角度，立夏後飲食原則是「春夏養陽」，養陽重在養心，宜採清淡、易消化、富含維生素的食物為主，如牛奶、豆製品、雞肉、瘦肉等；而紅色食材可入心，有助體內生血、活血，因此也可多吃番茄、胡蘿蔔等紅色食物。

多吃蔬菜、水果，也可增加纖維素、維生素B、C的供給，來預防動脈硬化；此外，也應避免攝取過多重口味與辛辣食物，如麻辣鍋、炸物等，以免上火。

立夏起，應重視精神與生活起居等調養。可晚睡早起，晚睡不是指半夜才睡，是可稍微晚睡順應陰氣不足，中午可小睡30分鐘，有助於養心氣。

衣飾上可選吸汗、散熱的純棉製衣物，以免出汗造成感冒；另外，也可適度運動來調養身體。陳潮宗說，運動當然是避開中午艷陽高照時，選擇清晨或傍晚氣溫較低、較涼快時進行，以慢跑、散步等緩和運動為主，並多補充水分，以免中暑。