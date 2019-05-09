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晚間11時48分 宜蘭外海規模4.9地震

2019-05-09 00:01聯合新聞網 綜合報導

根據中央氣象局資料顯示，8日晚間11時48分，台灣東部海域發生芮氏規模4.9的有感地震

震央位在宜蘭縣政府東方 70.4 公里，位於臺灣東部海域，地震深度123.6公里，宜蘭縣、花蓮縣地區，震度達到2級。

新北市、桃園市、台中市、新竹縣等地區，震度皆為1級。

圖／中央氣象局
圖／中央氣象局
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氣象局地震
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