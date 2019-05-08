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教育部DOC職人 返鄉用「炸棗」勾起澎湖遊子心

2019-05-08 22:33聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

澎湖縣湖西鄉的旭西餅舖二代經營者辛婉怡，將「炸棗」保留傳統風味並在經營上不斷創新...
澎湖縣湖西鄉的旭西餅舖二代經營者辛婉怡，將「炸棗」保留傳統風味並在經營上不斷創新。圖／教育部資訊及科技教育司提供
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「炸棗」是澎湖人婚禮下帖子或新船下水等喜慶活動，與親友分享喜氣的傳統點心，在當地習俗中扮演著重要角色。炸棗，外型像芝麻球，扎實外皮包裹花生或紅豆餡，但簡單的美味卻需要純熟的手藝才能呈現。

位於澎湖縣湖西鄉的旭西餅舖，是教育部數位機會中心（簡稱DOC）特色輔導的職人，目前接手的第二代辛婉怡是湖西鄉的返鄉青年，也是DOC的學員。

對辛婉怡來說，以往很少碰油鍋的她對「炸棗」的製作祕訣所知有限，經過了無數次的練習及嘗試，才終於做到了父親堅持的風味並繼承家業，傳承這獨屬澎湖的傳統美食。

辛婉怡因為經常接到湖西社區辦活動的點心訂單，並發現設置在湖西社區活動中心裡的湖西DOC，DOC平常有免費資訊教學課程，並協助在地特色數位發展工作。

在DOC的建議及協助下，辛婉怡將炸棗的製作過程做成影片，並持續更新旭西餅舖的臉書粉絲頁，用網路勾起遠離澎湖家鄉的遊子，憶起這道美味零嘴，也成了到澎湖旅遊的遊客品嘗在地美味的首選，讓炸棗成為澎湖的人氣傳統在地美食。

教育部推廣在地特色數位行銷，協助像旭西餅舖辛婉怡一樣努力的學員，全國還有像魚池的樹德園、瑞穗的吉林茶園、銅鑼的阿牛哥蕃茄、苑裡的宗興製麵廠，及返鄉創業的宜蘭三星醋窖、屏東的叫小賀農坊、台中的羽皇偶服館、南投的兩腳詩集環保旅宿等190多位職人，邀請大家一起認識台灣的在地特色及DOC職人的故事，並可於搜尋「DOC職人時食刻客」並按讚，持續關心更多職人的產品。

DOC職人網 http://expert.chineseink.com.tw/client/default.aspx

DOC職人粉絲團 https://www.facebook.com/protime368

澎湖教育部
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