親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

孟加拉航空滑出跑道 機身斷成3截傷亡不明

劉鶴正赴美「敲定協議」 川普推文讓美股期指跌幅縮

Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03聯合新聞網 綜合報導

Uber在台灣廣受年輕人的歡迎，不過有些乘客的習慣，讓Uber司機很頭痛。本報資...
Uber在台灣廣受年輕人的歡迎，不過有些乘客的習慣，讓Uber司機很頭痛。本報資料照片
分享
Uber在台灣廣受年輕人的歡迎，由於軟體設有乘客與司機互評機制，若是司機得到的評分分數過低將會遭到停權，因此大部份的使用者認為Uber司機可以提供較佳的服務態度，以及更乾淨的乘車環境。不過有些乘客的習慣，卻讓Uber司機很頭痛，根據《business insider》的報導，列出了幾點司機們最討厭的狀況。

5. 性騷擾

部份女性司機表示，會避免在夜間開車，因為她們不想遇到那些，可能在喝醉酒的人們身上，聽到不雅字眼或是騷擾。

4. 禮貌問題

Uber司機也跟其他服務業一樣，必須面對許多「客人」，司機表示，常常會有人因為心情不好，就在車上發脾氣，Uber司機認為「每個人都會有很衰的時候，但當你在某個人的車上時，還是應該注意一下禮貌」。除此之外，也有許多乘客是叫車後才慢悠悠出現，對Uber司機來說「時間就是金錢」，等太久也會讓他們感到困擾。

3. 碰！用力的關門

大多數人都是用自己的私人轎車，提供Uber的載客服務，而他們最頭痛或是最討厭的事，就是乘客會在下車時大力的關門，有Uber司機表示「這是我在開車時，唯一能激怒我的一件事」。

2. 指定路線

司機指出，許多乘客很了解目的地附近的道路，因此會希望司機能開往指定路線，但大部份Uber司機都會先遵照導航路線，此時有些乘客就會生氣，然後用較低的評分去表達不滿。也有些情況是乘客只輸入了一個「景點」，與住家或公司地址不同，如果是在景點或是某個區域，司機就必須煩惱應該從哪裡接乘客上車，有司機表示「在商場或購物中心的上車地點，有時候真的很難找」。

1.「重口味」的食物

「重口味」的食物幾乎是在調查中，被司機們列為最討厭的事，Uber司機認為，乘客攜帶食物上車其實沒有什麼大不了，但若是味道太重，就容易影響到他的下一趟服務「因為沒有人會想搭一台臭得要死的車」，所以Uber司機必須花時間在乘客下車後，讓車內的味道散去。

Uber頭痛
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

春遊補助餘額 觀光局專頁下周一起每周更新

2019-05-08 20:11

影／媽媽回家瞬間...6秒見證「兄弟齊心」網笑翻：幹過一樣的事！

2019-05-08 20:00

韓粉＝不理性代名詞？ 醫師：理性與不理性應達平衡

2019-05-08 18:06

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

連名稱都搞不定！ 再生醫療製劑管理條例初審通過

2019-05-08 17:49

台中至金門端午包船 10日起開放訂位

2019-05-08 17:30

學生缺減塑觀 8成6愛喝手搖飲 只4.9%不拿吸管

2019-05-08 16:57

影／同婚專法明協商 反同2千人怒吼 挺同團體:不要歧視

2019-05-08 16:37

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

三總醫師的手術「駕訓班」 3D列印胸腔會呼吸會噴血

2019-05-08 16:08

認識同志手冊是情慾教育？性平平台破解

2019-05-08 16:03

避孕藥會讓女人變胖？ 食藥署拿出資料這樣說

2019-05-08 15:55

20年84件違法仲介中國留學 教部籲：勿挑戰法規紅線

2019-05-08 15:53

長榮航空2019夏季線上旅展 限時優惠最低2,999元起

2019-05-08 15:27

梅雨季報到 使用除濕機應注意「三不二要」

2019-05-08 15:11

嘉明湖手作步道工作假期 限18人即日起開放報名

2019-05-08 15:02

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

家樂福牛起司疑染大腸桿菌 食藥署發布黃燈警訊

2019-05-08 14:49

「太奇怪！」賣塑膠鋸齒捕鼠夾 危動保挨罰

2019-05-08 14:33

類風濕性關節炎 難熬24小時的痛

2019-05-08 14:20

自行車專用道擬縮寬度 窄路也能設

2019-05-08 14:19

母親節疏運 考驗台鐵舊思維

2019-05-08 14:15

高鐵端午加班 周五凌晨開放搶票

2019-05-08 14:13

上路一周賣相差 普悠瑪、太魯閣站票仍續賣

2019-05-08 14:11

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

WHO去年酒精和健康報告 每6分鐘就有1人飲酒送命

2019-05-08 13:50

病床上的畢卡索 醫師助罕病婦重持畫筆彩繪人生

2019-05-08 13:19

造訪「熱情之都」狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 13:13

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 12:03

台灣人老家一定有這把「窗戶鎖」？用數十年不壞有原因！

2019-05-08 12:00

南方航空直飛上海等13熱門城市 來回只要四千元起

2019-05-08 11:56

社會創新大調查 民眾對社企認知度較2年前顯著提升

2019-05-08 11:56

眼睛也會中風 若忽視恐致失明

2019-05-08 11:54

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

幼童睡覺常抽筋 缺鈣惹禍

2019-05-08 11:13
看更多

熱門文章

不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 09:52

南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-08 07:52

長輩請看護 巴氏量表「卡關」

2019-05-07 23:16

鋒面一波波 明天氣又不穩定

2019-05-08 08:29

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

2019-05-08 13:35

雙熱帶性低氣壓 吳德榮：是否成颱待觀察

2019-05-08 07:14

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

穿外套帶傘！今低溫19至22度 中部以北有雨

2019-05-08 05:23

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

華泰名品城開幕亮點！排隊吃合點壽司、八景島水族館外觀曝光

2019-05-08 18:30

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39

每日星座運勢／金牛很有自己的主見 易有好運降臨

2019-05-08 00:00

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

外來「魚虎」稱霸龍鑾潭 原生魚銳減

2019-05-07 23:51

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

今雨勢緩 周四五鋒面再南下影響

2019-05-08 07:19

大自然是最好解藥！每天親近自然20分鐘壓力會大幅降低

2019-05-08 08:54

「捕鼠也牽涉動保？」捕鼠夾不能用引爭議

2019-05-08 10:08

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

影／等了7天…南安小熊野放畫面終於曝光

2019-05-08 10:56

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

獨／他用一張草莓圖 解釋那隻鞋子是什麼顏色

2019-05-08 16:04

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

端午節假期台灣高鐵加開105班 5月10日起開放購票

2019-05-08 11:07

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

越捷航空推出120萬張0元起促銷機票 預購行李五折優惠

2019-05-08 12:46

限量1千張 這張卡可暢遊中台灣13景點

2019-05-08 17:13

梅雨季報到 使用除濕機應注意「三不二要」

2019-05-08 15:11

護理師人力荒！護專畢業生每人有5個以上工作機會

2019-05-08 18:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top