Uber司機的五大地雷 小心變成失格乘客

2019-05-08 22:03 聯合新聞網 綜合報導



Uber在台灣廣受年輕人的歡迎，不過有些乘客的習慣，讓Uber司機很頭痛。本報資料照片 分享 facebook Uber在台灣廣受年輕人的歡迎，由於軟體設有乘客與司機互評機制，若是司機得到的評分分數過低將會遭到停權，因此大部份的使用者認為Uber司機可以提供較佳的服務態度，以及更乾淨的乘車環境。不過有些乘客的習慣，卻讓Uber司機很頭痛，根據《business insider》的報導，列出了幾點司機們最討厭的狀況。

5. 性騷擾

部份女性司機表示，會避免在夜間開車，因為她們不想遇到那些，可能在喝醉酒的人們身上，聽到不雅字眼或是騷擾。

4. 禮貌問題

Uber司機也跟其他服務業一樣，必須面對許多「客人」，司機表示，常常會有人因為心情不好，就在車上發脾氣，Uber司機認為「每個人都會有很衰的時候，但當你在某個人的車上時，還是應該注意一下禮貌」。除此之外，也有許多乘客是叫車後才慢悠悠出現，對Uber司機來說「時間就是金錢」，等太久也會讓他們感到困擾。

3. 碰！用力的關門

大多數人都是用自己的私人轎車，提供Uber的載客服務，而他們最頭痛或是最討厭的事，就是乘客會在下車時大力的關門，有Uber司機表示「這是我在開車時，唯一能激怒我的一件事」。

2. 指定路線

司機指出，許多乘客很了解目的地附近的道路，因此會希望司機能開往指定路線，但大部份Uber司機都會先遵照導航路線，此時有些乘客就會生氣，然後用較低的評分去表達不滿。也有些情況是乘客只輸入了一個「景點」，與住家或公司地址不同，如果是在景點或是某個區域，司機就必須煩惱應該從哪裡接乘客上車，有司機表示「在商場或購物中心的上車地點，有時候真的很難找」。

1.「重口味」的食物

「重口味」的食物幾乎是在調查中，被司機們列為最討厭的事，Uber司機認為，乘客攜帶食物上車其實沒有什麼大不了，但若是味道太重，就容易影響到他的下一趟服務「因為沒有人會想搭一台臭得要死的車」，所以Uber司機必須花時間在乘客下車後，讓車內的味道散去。