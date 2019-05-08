親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

長榮空服員將於下周罷工投票，但有長榮空服員發現，公司發出內部公告訊息，指為因應後續罷工行動，可能暫停年終及調薪，且罷工首日三年內，暫停員工及眷屬的員工優待機票，但罷工期間依班表出勤者與調整班表者不受此限。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，會員看到公告後十分錯愕，且感到相當惡意，且該公告違反工會法第35條不得打壓工會的規定，另據106年勞裁48號案判決前例，勞動部已判定華航停止員工優待票的行為構成不當勞動行為。

她說，長榮航空董事長林寶水之前曾表達不支持禁搭便車條款，因為同一架飛機上不可以有兩種不同待遇，否則恐將影響飛安，「現在也想問，你是不是雙重標準？要一視同仁卻又給有罷工跟沒罷工的空服員差別待遇」，證明沒有堅持一視同仁，也沒有協商誠意。

鄭雅菱說，長榮今天以年終作為藉口，但其實至今都還未發生因為罷工導致的任何虧損，就先行放話，現在看起來，員工的年終福利跟優待票都是公司想給就給、想收就收，「呼籲會員面對如此強硬公司、且說變就變的公司，更需要爭取罷工權利」，才能保障薪資。

長榮航空表示，因應「桃園市空服員職業工會」可能發起罷工行為，將嚴重衝擊公司營運，雖公司不願見到此一情況發生，但近期該工會種種傷害公司的行徑及言論，已使本公司五月以來訂位及載客率明顯下滑，一旦罷工行為發生，可以預期影響更鉅。

長榮說，身為民營航空公司，要對員工、股東和旅客負責，並須自負盈虧，罷工會讓旅客對公司失去信任，載客率降低，甚至因此導致嚴重虧損，公司可能被迫縮減規模，刪減航線航班，為了公司永續發展，不得不採取必要的節流措施，以為因應。

此外，長榮航空營運也會直接影響到長榮航太、空廚、航勤等關係企業，桃園市空服員職業工會為了爭取過高且不合理的待遇且堅持禁搭便車、勞工董事等威脅公司治理的訴求，發起罷工投票甚至採取罷工行動，影響長榮航空及關係企業的營運，甚至造成社會大眾的不便及困擾。長榮航空有責任、義務把公司即將面對的嚴峻挑戰，很誠實地告訴每一位同仁，讓員工有心理準備。

長榮航空表示，今日已向全體同仁宣布，若罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪作業，直至公司恢復獲利為止。

另外，長榮航空的員工及直系親屬，每人每年皆享有一張不限航點的免費機票，及不限張數一折起的優待機票，還可以開立不限張數ZED聯航優惠機票，因罷工期間公司營運勢必面臨重大影響，有暫停或限縮福利措施的必要，故一旦發生罷工長榮航空將依「國際航線員工優待機票福利辦法」第26條「公司得視營業狀況於一定期間或區間停止或限制優待機票之使用」，於罷工首日起三年，暫時停止所有員工及眷屬申請／使用本公司員工優待機票暨聯航優惠機票，以降低優待機票所發生的成本。但為鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要同仁於罷工期間依班別出勤者，及配合公司班表調整者，則不受此限。

長榮航空表示，該公司近幾年屢獲國內外飛安及服務大獎，在國際知名評鑑機構皆進入全球十大航空公司，以民營航空公司的角色，為台灣爭光，若因罷工而將所有同仁努力的成果毀於一旦，公司仍會以永續經營為前提，帶領員工度過此次難關，持續穩健提升全體員工的勞動條件，維護全體同仁長期共同打造的企業基石，以符合社會大眾及股東的期待，並早日恢復全體員工的榮耀。

讀者出示截圖，表示長榮航空內部公告，因應罷工可能暫停發放年終與調薪。圖／讀者提供
讀者出示截圖，表示長榮航空內部公告，因應罷工可能暫停發放年終與調薪。圖／讀者提供
分享

罷工長榮機票
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

韓粉＝不理性代名詞？ 醫師：理性與不理性應達平衡

2019-05-08 18:06

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

連名稱都搞不定！ 再生醫療製劑管理條例初審通過

2019-05-08 17:49

台中至金門端午包船 10日起開放訂位

2019-05-08 17:30

學生缺減塑觀 8成6愛喝手搖飲 只4.9%不拿吸管

2019-05-08 16:57

影／同婚專法明協商 反同2千人怒吼 挺同團體:不要歧視

2019-05-08 16:37

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

三總醫師的手術「駕訓班」 3D列印胸腔會呼吸會噴血

2019-05-08 16:08

認識同志手冊是情慾教育？性平平台破解

2019-05-08 16:03

避孕藥會讓女人變胖？ 食藥署拿出資料這樣說

2019-05-08 15:55

20年84件違法仲介中國留學 教部籲：勿挑戰法規紅線

2019-05-08 15:53

長榮航空2019夏季線上旅展 限時優惠最低2,999元起

2019-05-08 15:27

梅雨季報到 使用除濕機應注意「三不二要」

2019-05-08 15:11

嘉明湖手作步道工作假期 限18人即日起開放報名

2019-05-08 15:02

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

家樂福牛起司疑染大腸桿菌 食藥署發布黃燈警訊

2019-05-08 14:49

「太奇怪！」賣塑膠鋸齒捕鼠夾 危動保挨罰

2019-05-08 14:33

類風濕性關節炎 難熬24小時的痛

2019-05-08 14:20

自行車專用道擬縮寬度 窄路也能設

2019-05-08 14:19

母親節疏運 考驗台鐵舊思維

2019-05-08 14:15

高鐵端午加班 周五凌晨開放搶票

2019-05-08 14:13

上路一周賣相差 普悠瑪、太魯閣站票仍續賣

2019-05-08 14:11

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

WHO去年酒精和健康報告 每6分鐘就有1人飲酒送命

2019-05-08 13:50

病床上的畢卡索 醫師助罕病婦重持畫筆彩繪人生

2019-05-08 13:19

造訪「熱情之都」狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 13:13

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 12:03

台灣人老家一定有這把「窗戶鎖」？用數十年不壞有原因！

2019-05-08 12:00

南方航空直飛上海等13熱門城市 來回只要四千元起

2019-05-08 11:56

社會創新大調查 民眾對社企認知度較2年前顯著提升

2019-05-08 11:56

眼睛也會中風 若忽視恐致失明

2019-05-08 11:54

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

幼童睡覺常抽筋 缺鈣惹禍

2019-05-08 11:13

端午節假期台灣高鐵加開105班 5月10日起開放購票

2019-05-08 11:07

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39
看更多

熱門文章

不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 09:52

南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-08 07:52

長輩請看護 巴氏量表「卡關」

2019-05-07 23:16

鋒面一波波 明天氣又不穩定

2019-05-08 08:29

5個新手、老手都會犯的「化妝錯誤」 難怪妳越畫越老

2019-05-07 21:01

跟別人社交聊天時3件事千萬不要提 以免被討厭

2019-05-07 22:19

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

2019-05-08 13:35

雙熱帶性低氣壓 吳德榮：是否成颱待觀察

2019-05-08 07:14

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

穿外套帶傘！今低溫19至22度 中部以北有雨

2019-05-08 05:23

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39

每日星座運勢／金牛很有自己的主見 易有好運降臨

2019-05-08 00:00

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

外來「魚虎」稱霸龍鑾潭 原生魚銳減

2019-05-07 23:51

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

口腔白色條紋是什麼？ 醫師：小心有口腔癌機率

2019-05-07 20:33

今雨勢緩 周四五鋒面再南下影響

2019-05-08 07:19

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

大自然是最好解藥！每天親近自然20分鐘壓力會大幅降低

2019-05-08 08:54

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

「捕鼠也牽涉動保？」捕鼠夾不能用引爭議

2019-05-08 10:08

全民瘋跨界 泰山新品「焦糖仙草蜜爆米花」份量上市

2019-05-07 21:30

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

影／等了7天…南安小熊野放畫面終於曝光

2019-05-08 10:56

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

大樂透第108044期頭獎摃龜

2019-05-07 22:34

在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場　祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39

晚期肺癌不適用免疫療法 三合一療法突破困境

2019-05-07 21:02

梅雨季報到 使用除濕機應注意「三不二要」

2019-05-08 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top