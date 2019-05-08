長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



長榮空服員將於下周罷工投票，但有長榮空服員發現，公司發出內部公告訊息，指為因應後續罷工行動，可能暫停年終及調薪，且罷工首日三年內，暫停員工及眷屬的員工優待機票，但罷工期間依班表出勤者與調整班表者不受此限。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，會員看到公告後十分錯愕，且感到相當惡意，且該公告違反工會法第35條不得打壓工會的規定，另據106年勞裁48號案判決前例，勞動部已判定華航停止員工優待票的行為構成不當勞動行為。

她說，長榮航空董事長林寶水之前曾表達不支持禁搭便車條款，因為同一架飛機上不可以有兩種不同待遇，否則恐將影響飛安，「現在也想問，你是不是雙重標準？要一視同仁卻又給有罷工跟沒罷工的空服員差別待遇」，證明沒有堅持一視同仁，也沒有協商誠意。

鄭雅菱說，長榮今天以年終作為藉口，但其實至今都還未發生因為罷工導致的任何虧損，就先行放話，現在看起來，員工的年終福利跟優待票都是公司想給就給、想收就收，「呼籲會員面對如此強硬公司、且說變就變的公司，更需要爭取罷工權利」，才能保障薪資。

長榮航空表示，因應「桃園市空服員職業工會」可能發起罷工行為，將嚴重衝擊公司營運，雖公司不願見到此一情況發生，但近期該工會種種傷害公司的行徑及言論，已使本公司五月以來訂位及載客率明顯下滑，一旦罷工行為發生，可以預期影響更鉅。

長榮說，身為民營航空公司，要對員工、股東和旅客負責，並須自負盈虧，罷工會讓旅客對公司失去信任，載客率降低，甚至因此導致嚴重虧損，公司可能被迫縮減規模，刪減航線航班，為了公司永續發展，不得不採取必要的節流措施，以為因應。

此外，長榮航空營運也會直接影響到長榮航太、空廚、航勤等關係企業，桃園市空服員職業工會為了爭取過高且不合理的待遇且堅持禁搭便車、勞工董事等威脅公司治理的訴求，發起罷工投票甚至採取罷工行動，影響長榮航空及關係企業的營運，甚至造成社會大眾的不便及困擾。長榮航空有責任、義務把公司即將面對的嚴峻挑戰，很誠實地告訴每一位同仁，讓員工有心理準備。

長榮航空表示，今日已向全體同仁宣布，若罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪作業，直至公司恢復獲利為止。

另外，長榮航空的員工及直系親屬，每人每年皆享有一張不限航點的免費機票，及不限張數一折起的優待機票，還可以開立不限張數ZED聯航優惠機票，因罷工期間公司營運勢必面臨重大影響，有暫停或限縮福利措施的必要，故一旦發生罷工長榮航空將依「國際航線員工優待機票福利辦法」第26條「公司得視營業狀況於一定期間或區間停止或限制優待機票之使用」，於罷工首日起三年，暫時停止所有員工及眷屬申請／使用本公司員工優待機票暨聯航優惠機票，以降低優待機票所發生的成本。但為鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要同仁於罷工期間依班別出勤者，及配合公司班表調整者，則不受此限。