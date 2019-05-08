韓粉＝不理性代名詞？ 醫師：理性與不理性應達平衡

2019-05-08 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



國民黨籍立委蔣萬安今在內政委員會休息時間時，不慎脫口而出「其實支持韓的都是比較沒理性的，他也說不出為什麼支持他。」讓韓粉湧入蔣萬安臉書粉絲專頁，瘋狂圍剿。

精神科醫師表示，人本是理性與不理性結合的動物，不理性者並非說不出內心的感受，而是比較容易被影響，做出不正確的判斷，建議可以多方接納意見，才能降低做出不正確的決定。

蔣萬安提出「不理性韓粉」的言論後，臉書馬上被韓粉灌爆，讓他馬上出來解釋，強調此言是希望過度熱血、非理性的韓粉能保持理性，才能助韓廣結善緣，助韓聲勢旺到2020大選。高雄市長韓國瑜也即時作出評論，說明他與蔣萬安仍是非常好的朋友，對於他的言論保持尊重。

理性與不理性之爭，也在蔣萬安的臉書粉絲頁留言下掀起論戰，批評蔣萬安從何種角度斷定韓粉是「理性」或是「不理性」？開業精神科醫師楊聰財表示，人本來就是理性與不理性的組合，有極端的人也有綜合性的人。

人的大腦掌控人的喜怒哀樂，楊聰財說，前額葉大腦主掌理性思考以及語言能力，邊緣系統則是主掌人的情緒；理性的人其特徵是平時情緒起伏不大，能在危及時刻中保持冷靜，也因為不被情緒帶著走、不理性的人則是常受情緒而調控，影響思考判斷。