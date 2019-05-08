親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

韓粉＝不理性代名詞？ 醫師：理性與不理性應達平衡

2019-05-08 18:06聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

國民黨籍立委蔣萬安今在內政委員會休息時間時，不慎脫口而出「其實支持韓的都是比較沒理性的，他也說不出為什麼支持他。」讓韓粉湧入蔣萬安臉書粉絲專頁，瘋狂圍剿。

精神科醫師表示，人本是理性與不理性結合的動物，不理性者並非說不出內心的感受，而是比較容易被影響，做出不正確的判斷，建議可以多方接納意見，才能降低做出不正確的決定。

蔣萬安提出「不理性韓粉」的言論後，臉書馬上被韓粉灌爆，讓他馬上出來解釋，強調此言是希望過度熱血、非理性的韓粉能保持理性，才能助韓廣結善緣，助韓聲勢旺到2020大選。高雄市長韓國瑜也即時作出評論，說明他與蔣萬安仍是非常好的朋友，對於他的言論保持尊重。

理性與不理性之爭，也在蔣萬安的臉書粉絲頁留言下掀起論戰，批評蔣萬安從何種角度斷定韓粉是「理性」或是「不理性」？開業精神科醫師楊聰財表示，人本來就是理性與不理性的組合，有極端的人也有綜合性的人。

人的大腦掌控人的喜怒哀樂，楊聰財說，前額葉大腦主掌理性思考以及語言能力，邊緣系統則是主掌人的情緒；理性的人其特徵是平時情緒起伏不大，能在危及時刻中保持冷靜，也因為不被情緒帶著走、不理性的人則是常受情緒而調控，影響思考判斷。

楊聰財說，不理性並非就是等於不好，有時候不理性也是一種熱情與衝動，不過，站在人與人之間的良性互動，仍建議平時的狀態，仍是理性與不理性達到平衡，想要達到平衡，建議可採取多方接納意見，以及避免先入為主的觀念，才能漸漸達到平衡，避免最出傷害他人或是不利於己的決定。

立委蔣萬安今脫口而出韓粉大多不理性，引發韓粉不滿。圖／聯合報系資料照
立委蔣萬安今脫口而出韓粉大多不理性，引發韓粉不滿。圖／聯合報系資料照
分享

蔣萬安醫師韓國瑜
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

長榮：若罷工導致虧損 停發年終、禁員工優待票

2019-05-08 18:33

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

連名稱都搞不定！ 再生醫療製劑管理條例初審通過

2019-05-08 17:49

台中至金門端午包船 10日起開放訂位

2019-05-08 17:30

學生缺減塑觀 8成6愛喝手搖飲 只4.9%不拿吸管

2019-05-08 16:57

影／同婚專法明協商 反同2千人怒吼 挺同團體:不要歧視

2019-05-08 16:37

母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

三總醫師的手術「駕訓班」 3D列印胸腔會呼吸會噴血

2019-05-08 16:08

認識同志手冊是情慾教育？性平平台破解

2019-05-08 16:03

避孕藥會讓女人變胖？ 食藥署拿出資料這樣說

2019-05-08 15:55

20年84件違法仲介中國留學 教部籲：勿挑戰法規紅線

2019-05-08 15:53

長榮航空2019夏季線上旅展 限時優惠最低2,999元起

2019-05-08 15:27

梅雨季報到 使用除濕機應注意「三不二要」

2019-05-08 15:11

嘉明湖手作步道工作假期 限18人即日起開放報名

2019-05-08 15:02

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

家樂福牛起司疑染大腸桿菌 食藥署發布黃燈警訊

2019-05-08 14:49

「太奇怪！」賣塑膠鋸齒捕鼠夾 危動保挨罰

2019-05-08 14:33

類風濕性關節炎 難熬24小時的痛

2019-05-08 14:20

自行車專用道擬縮寬度 窄路也能設

2019-05-08 14:19

母親節疏運 考驗台鐵舊思維

2019-05-08 14:15

高鐵端午加班 周五凌晨開放搶票

2019-05-08 14:13

上路一周賣相差 普悠瑪、太魯閣站票仍續賣

2019-05-08 14:11

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

WHO去年酒精和健康報告 每6分鐘就有1人飲酒送命

2019-05-08 13:50

病床上的畢卡索 醫師助罕病婦重持畫筆彩繪人生

2019-05-08 13:19

造訪「熱情之都」狂歡嘉年華 潑水的祝福

2019-05-08 13:13

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

善用元素心理學 方見閒逸優雅真奢華

2019-05-08 12:03

台灣人老家一定有這把「窗戶鎖」？用數十年不壞有原因！

2019-05-08 12:00

南方航空直飛上海等13熱門城市 來回只要四千元起

2019-05-08 11:56

社會創新大調查 民眾對社企認知度較2年前顯著提升

2019-05-08 11:56

眼睛也會中風 若忽視恐致失明

2019-05-08 11:54

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

幼童睡覺常抽筋 缺鈣惹禍

2019-05-08 11:13

端午節假期台灣高鐵加開105班 5月10日起開放購票

2019-05-08 11:07

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39
看更多

熱門文章

不會死的癌症 這病讓許多人提早離開職場

2019-05-08 10:07

普悠瑪太魯閣站票開賣三天 17列次慘「掛蛋」

2019-05-08 09:52

南迴藍皮火車人氣夯保留呼聲高 鐵路局：不會走入歷史

2019-05-08 07:52

長輩請看護 巴氏量表「卡關」

2019-05-07 23:16

鋒面一波波 明天氣又不穩定

2019-05-08 08:29

5個新手、老手都會犯的「化妝錯誤」 難怪妳越畫越老

2019-05-07 21:01

跟別人社交聊天時3件事千萬不要提 以免被討厭

2019-05-07 22:19

五大電信災防訊息測試 下午4時登場

2019-05-08 13:35

雙熱帶性低氣壓 吳德榮：是否成颱待觀察

2019-05-08 07:14

這家航空公司有意在台扎根 先祭百萬張0元機票吸客

2019-05-08 12:21

今起搶票！長榮飛大阪4299元、飛沖繩2999元

2019-05-08 15:34

IG網友搶喝！限量「阿華田摩卡咖啡」只有這些超商賣

2019-05-08 10:18

穿外套帶傘！今低溫19至22度 中部以北有雨

2019-05-08 05:23

高鐵端午連假加開105班次 周五零時開放搶票

2019-05-08 10:39

每日星座運勢／金牛很有自己的主見 易有好運降臨

2019-05-08 00:00

香草航空邁入歷史！大阪線最後一飛 網友紛表白「最喜歡香草！」

2019-05-08 14:16

燒酒螺風「孔雀香酥脆」IG開箱 只有這家超商賣

2019-05-08 12:05

外來「魚虎」稱霸龍鑾潭 原生魚銳減

2019-05-07 23:51

31歲女被公司資遣 一直陷入低潮問該怎麼辦？

2019-05-08 14:58

口腔白色條紋是什麼？ 醫師：小心有口腔癌機率

2019-05-07 20:33

今雨勢緩 周四五鋒面再南下影響

2019-05-08 07:19

戴資穎變身潮模自po「炫腹公仔」 粉絲大呼：可愛想買！

2019-05-08 15:55

華泰名品城開幕獨家精品入店逛 Burberry排隊人潮從早到打烊不間斷！

2019-05-08 16:18

恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12

70歲阿嬤不菸不酒沒吃檳榔 卻因假牙罹患口腔癌

2019-05-08 12:57

大自然是最好解藥！每天親近自然20分鐘壓力會大幅降低

2019-05-08 08:54

「捕鼠也牽涉動保？」捕鼠夾不能用引爭議

2019-05-08 10:08

全民瘋跨界 泰山新品「焦糖仙草蜜爆米花」份量上市

2019-05-07 21:30

政大附中爆群聚感染沒停課 8人染B流

2019-05-08 12:26

今彩539三注同店開出 台彩證實2400萬1人獨得送愛心

2019-05-08 15:46

魚界混血兒？台灣網友釣雙色海魚超奇異 專家曝有2個原因！

2019-05-08 14:49

影／等了7天…南安小熊野放畫面終於曝光

2019-05-08 10:56

臍帶打2個死結父母仍不放棄 醫師：讓我相信有奇蹟

2019-05-08 17:51

有人天生吃不胖有人呼吸都會胖 原因竟是腸內菌影響

2019-05-08 14:01

引誘老鼠吃藥 當年環南市場滅鼠加了這一味

2019-05-08 11:22

根本25歲！日本超模梨花46歲凍齡秘訣　化妝靠3大神器

2019-05-08 15:46

大樂透第108044期頭獎摃龜

2019-05-07 22:34

在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場　祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39

晚期肺癌不適用免疫療法 三合一療法突破困境

2019-05-07 21:02

梅雨季報到 使用除濕機應注意「三不二要」

2019-05-08 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top