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飲酒助心血管觀念過時 專家：喝愈多壽命愈短

2019-05-08 18:03中央社 台北8日電

台灣男性做人工髖關節置換手術較多，常見男性飲酒酗酒引發股骨頭缺血性壞死面臨髖關節...
台灣男性做人工髖關節置換手術較多，常見男性飲酒酗酒引發股骨頭缺血性壞死面臨髖關節置換手術。 圖／Ingimage
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老一輩常說，一天喝2杯紅酒對心血管有益，卻不知這觀念早已過時。長期研究酒精危害的專家表示，喝酒不僅無助健康，還會增加致癌、失智等風險，喝愈多平均壽命愈短。

為了鼓勵民眾減少飲酒，台灣酒精不耐症衛教協會、台灣酒害防治協會將5月9日訂為「台灣無酒日」，呼籲民眾正視飲酒行為及酒癮所造成的危害。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長、美國史丹佛大學醫學院資深研究員陳哲宏今天受訪時表示，根據世界衛生組織2018年全球酒精和健康年報（WHO GlobalStatus Report on Alcohol and Health）中指出，酒精每年造成300萬人死亡，平均每6分鐘就有1人因酒精而死。

很多人都聽過，適量喝紅酒對心血管功能有益，卻不知道這項研究早已被推翻。陳哲宏說，根據美國權威醫學期刊「刺胳針」（Lancet）最新研究，一天喝2杯125c.c的紅酒確實對於心肌梗塞具保護作用，但酒精造成的高血壓、心臟衰竭、癌症等負面影響更大。

陳哲宏指出，根據該研究，每天喝1杯紅酒的低度量飲酒者，平均壽命少半年，喝2杯少1到2年，喝3杯以上平均少3年，更別說酒癮者一天都是5、6杯起跳，平均壽命恐縮短10年以上。

值得注意的是，酒精對台灣人的危害，比其他國家更嚴重。陳哲宏說，坊間傳聞喝酒後臉紅代表肝功能好，其實大錯特錯，臉紅代表你有酒精不耐症的基因突變。

他解釋，這類人由於缺乏乙醛去氫酶活性，喝酒後乙醇代謝出來的乙醛無法進一步代謝，乙醛就會累積在體內，導致滿臉通紅、心跳加快、頭痛、嘔吐、宿醉等症狀，除此之外，乙醛還是WHO公認的一級致癌物。

陳哲宏說，這項基因突變起源於3000年前的中國大陸東南沿海，至今全球約有5.6億人有這項突變，台灣的盛行率更是高居全球之首，有將近一半的民眾都有此基因突變，如果說一般人飲酒會增加5到10倍食道癌風險，有酒精不耐症的人就是40倍，危害不容小覷。

他表示，法國2018年公布的最新研究也顯示，喝酒也是失智很重要的危險因子，因為不論酒精、乙醛都會殺死細胞，也會破壞DNA、導致突變引發癌症。

陳哲宏說，酒精在台灣文化中已有一段歷史，婚喪喜慶都少不了它，但卻不知道酒精對人體、社會的傷害竟是如此之大，希望藉由台灣無酒日，喚起民眾對於酒精的了解。

基因癌症失智
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