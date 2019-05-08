學生缺減塑觀 8成6愛喝手搖飲 只4.9%不拿吸管

2019-05-08 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



政府自今年7月起，全台大型餐飲業內用禁止提供塑膠吸管，2030年更將全面禁用一次性塑膠製品。

不過，金車文教基金會下午公布中小學生節能減碳調查報告指出，抽樣調查3千名中小學生，高達86.4%有喝手搖飲的習慣，但僅1成9買飲料時會自備提袋與吸管，35.7%兩種都不會自備，青少年買手搖飲尤其懶得自備吸管，只有4.9%不拿吸管，凸顯政府推減塑政策，要向下扎根。

此外，金車文教基金會總幹事曾清芸指出，台灣是能源高度依賴進口國家，近9成8依賴進口，但高達9成青少年不清楚台灣能源大量依賴進口，超過三分之一的青少年直接回答不知道，可見台灣能源教育缺乏，若青少年不了解國家能源使用情形，不禁令人擔憂「節能減碳」將會淪為口號政策。

隨著綠色消費的概念興起，調查發現，75.6%青少年有隨時或經常使用環保餐具的習慣，但隨著年齡增長，環保行動卻有下降趨勢，隨時使用環保餐具比率，分別為國小54.0%、國中42.6%、高中職38.1%。

台北市立大學附設實小致力於推動減塑計畫，衛生組長許沛琳下午在記者會上指出，校內透過辦理減塑園遊會，將環境教育議題融入活動中，包括親師生將辦園遊會剩下的回收物帶到學務處的攤位，每一公斤換5元園遊券；設攤班級若完全不用一次性塑膠物及美耐皿餐具，獎勵500元等，今年學校園遊會製造的垃圾，因此比去年減半。

北市大附小五年級學生李芮琦說，她平時出門買手搖飲，一定會自備環保袋或重複使用的塑膠袋，也不會拿吸管，買回家後放在杯內，以口就杯喝；另一學生陳瑾妍同樣不拿吸管，用家裡的不鏽鋼環保吸管喝。