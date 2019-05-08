影／同婚專法明協商 反同2千人怒吼 挺同團體:不要歧視
立法院明(9日)將針對三版不同的同婚專法進行協商，分別是行政院提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》、藍委賴士葆提出的《公投第12案施行法》、民進黨立委林岱樺提出的《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法》。但今日上午，挺同與反同團體集結立法院外抗議並提出訴求。台灣同志家庭權益促進會出動40組家庭到場，郭媽媽含淚表示，孩子已經等平權等太久，做為父母的，要走在前面，勇敢的替孩子擋子彈，「不要折衷、不要歧視」，並喊話希望三等親以內的人，都可以大方祝福出櫃的同志伴侶；另一名挺同婚的Cindy也說，在林岱樺提出的草案中，三等親能訴請婚姻關係不成立，徹底將他們想成家的夢打醒，對權益的保障，更是打折到見骨。
抗議活動進行到一半時，雙方爆發了小衝突，挺同團體突擊反同活動，朝空中扔灑彩虹紙，反同團體則赴對方陣營高呼反同口號，所幸雙方都隨即遭警方勸導驅離。反同團體「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩與總召游信義認為政府不尊重去年公投結果，760萬人名當初投下婚姻定義應規範在「一男一女的結合」，政府就應該遵從民意，而不是用迂迴制度，做為破壞婚姻的手段；全國媽媽護家護兒聯盟也上台念出給蔡英文總統的一封信，認為婚姻考量到教養、繁衍問題，認為蔡總統在婚姻平權法律上，讓非同婚家庭變成了最大的弱勢。
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