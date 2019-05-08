肺癌微創手術難度高 三總研發擬真教具降風險

2019-05-08 16:38 中央社 台北8日電



肺癌每年奪走9000條性命，但現行療法卻面臨瓶頸，國際研究發現，若同時使用傳統化療搭配抗血管新生標靶藥和免疫療法，超過1年腫瘤無惡化患者比例增4成。圖／123RF 分享 facebook 切除肺癌的胸腔鏡手術逐年進步，對醫師而言難度也愈來愈高，手術中若不慎割破血管恐危及患者性命。三總團隊耗時1年半研發出超擬真手術教具，醫師可反覆練習，盼降手術風險。

三總胸腔外科主治醫師林冠勳表示，台灣肺癌患者愈來愈多，切除部分肺葉腫瘤的胸腔鏡手術也愈來愈進步，從過去得開3至4個傷口減少到1至2個傷口，可縮小傷口、減少對組織的破壞，但對醫師而言，手術難度也隨之提高。

林冠勳解釋，由於肺部緊鄰心臟，附近全是大血管，手術過程中一旦不慎割破血管，可能造成大量出血，嚴重恐要命，過去用豬隻練習開刀，雖然豬隻血管構造、器官觸感都和人體類似，但血流方向、位置等細節還是不一樣，因此許多新手醫師只能在老師的指導下，逐步練習每一個手術步驟。

為了讓新手醫師有更多訓練機會，三總胸腔外科團隊耗時1年半設計出矽膠材質的手術訓練教具，不僅觸感和人體器官相似，也有人類真實臟器的黏膜，割破血管也會有出血的效果，還能模擬肺葉一般呼吸及手術模式。

林冠勳說，這項教具就像手術的「駕訓班」，讓新手醫師以此練習手術過程，有了豐富的經驗，等到實際替病人手術時，下刀、切除等動作也能更加精準，把風險降到最低；此外，未來若老醫師遇到病情複雜的病人，也能以此教具先做一次，增加手術成功率。