母親節北車快閃 癌友高唱「好膽你就來」向乳癌下戰帖

2019-05-08 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



下午2時一到，人來人往的台北車站一樓大廳突然出現綁著黃色緞帶的大型禮物盒，超過三十位繫上代表乳癌的粉色絲帶的乳癌病友與親友們，圍繞著禮物盒跳出充滿活力的舞蹈，在歌手張惠妹的「好膽你就來」歌聲中，對乳癌下戰帖，乳癌病友協會呼籲，定期做乳房篩檢，及早發現、及早治療，就能夠遠離疾病的威脅。

母親節來臨，在這個專屬媽媽的節日，乳癌病友協會集合乳癌病友與親友們，在台北車站大廳號召快閃活動，綁著黃色緞帶的大型禮物盒，象徵將健康與幸福送給最親愛的媽媽，裏頭裝進對母親的滿滿心意，用最特別的方式度過這特別的節日。現場不僅有夫妻檔，還有親子檔共襄盛舉。

根據國健署癌症登記資料統計，乳癌是女性癌症發生率第一，台灣每年約有1萬多名婦女被新診斷為乳癌，其依腫瘤大小、淋巴結的轉移程度可分為四期，若及早發現病灶，第一期乳癌的五年存活率高達 95%。「乳房X光攝影檢查」經證實是目前最有效篩檢工具，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的0期乳癌，在擴散之前就能夠有效遏止。

世界衛生組織也指出，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。據國健署最新資料，每篩檢180人就有1人確診乳癌，每天約有11名婦女因接受篩檢而早期發現乳癌，但篩檢率卻僅有約4成，超過半數民眾未好好利用免費篩檢。