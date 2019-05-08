恆春玉荷包創歷史天價 2顆就可買個便當

2019-05-08 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



全台玉荷包荔枝最早採收的屏東縣恆春鎮，今年因遇暖冬，產量暴跌近9成，災情堪稱歷年之最，首批採收玉荷包昨送台北拍賣，在物以稀為貴的市場機制下，今早拍出平均每公斤400元的高價，頂級品更創下讓人咋舌的750元歷史天價，換算零售價1顆約30元，2顆可買一個便當；果農說，全國產量最大的高雄大樹產區災情也不輕，今年恐吃不到平價玉荷包了。

恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春栽植的玉荷包達，因果實大、核果小、果肉甜美多汁，甜度可達15度，又比全國最大的高雄大樹產區早半個多月上市，在市場「量少」和消費者「嘗鮮」心理下，每年首批上市都能賣出好價，今年因暖冬開花不結果，估計整體減產近9成，「堪稱歷年來最慘」；雖拍出好價，但產量暴跌，果農幾乎都虧，還好有農業天然災害救助，多少彌補損失。

「看著貨單上拍出的好價，農民卻有無貨可出的心酸！」農會說，有水果盤商心急等不到貨，這幾天頻頻電話催促，但果農實在沒有多少可採；前天集貨24件（每件6公斤）送台北果菜批發市場，因首批上市屬「珍稀品」，雖然普遍顆粒小，今早仍拍出每公斤400元的高價，極少數的大顆頂級品則拍出750元歷史天價，打破過去650元紀錄，大顆1台斤約25顆，換算零售價每顆約30元。

「今年要吃到大眾化價位的玉荷包，恐怕難了！」前天出貨的吳姓果農華說，恆春玉荷包種植面積約200公頃，今年暖冬普遍不開花，有果農甚至產量慘跌不到一成，因實在沒什麼貨可出，物以稀為貴，首批頂級品才會大幅上揚，過去都是過半個月，等高雄大樹玉荷包上市後，價格開始回穩，跌破每公斤百元，但大樹同樣災情不輕；政府每公頃救助9萬元，對果農不無小補。